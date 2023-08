Premier leader avant d’être dépassé par Niels Reynvoet dans l’ES3, Freddy Loix subissait une crevaison dans la cinquième spéciale lui coûtant une trentaine de secondes. Le régional de l’étape n’avait dès lors plus qu’à dérouler pour prendre sa revanche de 2022 (il avait été devancé ici de 18 secondes par “Fast Freddy”) et remporter son premier succès national aux commandes de sa Citroën C3 de chez DG Sport. Seulement voilà, en rallye rien n’est jamais gagné avant la ligne d’arrivée. Après six meilleurs temps en huit spéciales, Reynvoet possédait une avance de 39 secondes au moment de sortir de la route lors du dernier passage dans la spéciale de Frasnes-les-Avaing.

Secondé par Pieter Tsjoen, Loix (52 ans) reprenait les commandes et imposait pour la première fois la nouvelle Skoda Fabia PTR, son deuxième succès consécutif dans cette épreuve.

”Ce n’est pas vraiment la manière dont je voulais l’emporter,” a sportivement déclaré le Limbourgeois. “Niels a très bien roulé avant de se faire piéger.”

Au volant d’une Fabia ancienne génération, Vincent Verschueren échoue à 15.8 secondes des vainqueurs. L’ex-pilote de motocross devance sur le podium la VW Polo du copilote et associé de Jourdan Serderidis, Fred Miclotte.

Brasseur au sprint en Clio Trophy

Le régional de l’étape Timothy Van Parijs trahi par la mécanique de sa Porsche dès les premiers hectomètres, Amaury Molle impose son Alpine A110 en solitaire en RGT avec une inespérée 5e place à la clé (derrière la Skoda de Nicola Stampaert) qu’aurait pu revendiquer Gilles Pyck s’il n’avait perdu le contrôle de sa Hyundai et douze minutes dans la spéciale d’ouverture.

Belle sixième place absolue pour la Renault Clio R3 de Benoît Verlinde.

La plus belle bagarre a eu lieu en tête du Clio Trophy où Pierre-Manuel Brasseur et Lander Depotter ont lutté à coups de secondes toute la journée, le premier s’imposant au final pour 6.8 secondes.

Aucun des ténors des deux principaux championnats BRC n’étant présent, le résultat de ce samedi n’a donc aucune implication pour une compétition qui reprendra dans moins de trois semaines du côté de Roulers. Avec cette fois, on l’espère, un plateau un peu plus fourni…