Laurens Vanthoor en renfort chez Porsche Penske à Petit Le Mans

Le Limbourgeois fera équipe avec le Britannique Nick Tandy et le Français Matthieu Jaminet qui avaient offert à la 963 sa toute première victoire tous championnats confondus lors de la course de Long Beach en avril. Laurens a déjà couru plusieurs fois à Road Atlanta, notamment au sein de l'équipe officielle Porsche GT mais aussi avec Pfaff Motorsports.

"Je suis ravi d'intégrer l'équipe Porsche du championnat IMSA qui vise les titres chez les teams et les constructeurs", commente Vanthoor. "Mon expérience de l'épreuve devrait aider et collaborer avec Nick et Mathieu devrait m'être utile afin de préparer la fin de ma saison en WEC avec André Lotterer et Kevin Estre".

Sur la N°7 que se partagent Matt Campbell et Felipe Nasr, c'est le dernier vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Josef Newgarden, qui viendra en renfort. Petit Le Mans aura lieu le 14 octobre prochain.