Depuis l’époque du “tout est permis” avec la surpuissante Audi de Kuismanen, la Corvette, les Viper, les Mosler, notre championnat de Belgique d’Endurance cherche la meilleure formule. On a essayé le GT3. Trop cher ! Les TCR ? Pas assez prestigieux pour les chefs d’entreprises flamands. Les petits protos façon Norma ou Radical ? Cela a fonctionné durant quelques saisons mais ils n’étaient globalement pas assez fiables et pas suffisamment nombreux. Et surtout l’équilibre avec les GT n’a jamais pu être trouvé, malgré un “temps pivot” ridicule.

L’an dernier, il a donc été décidé de réserver le Belcar aux GT Cup et aux GT2. Et l’on a assisté à la domination de la seule GT2 (Audi) engagée. Et maintenant qu’il n’y a plus que des Cup, que les frères Thiers ont abandonné Ferrari et que les Lamborghini brillent par leur absence, le double tour d’horloge limbourgeois s’apparente à une Coupe Porsche 992. Avec deux Marc Car et une inédite Chevron n’ayant aucune chance de succès en GTA.

Avant même le départ, on sait donc qu’une nouvelle Porsche 992 Cup s’imposera dimanche. Reste à savoir laquelle puisque cinq bonnes équipes s’affronteront. Soit sept réelles candidates à la plus haute marche du podium.

Longin vise le grand huit

Du côté des tenants du titre de PK Carsport qui ont laissé cette fois leur Audi GT2 au garage pour des raisons stratégiques et commerciales, Bert Longin vise un huitième succès en compagnie de son fils Stienes, de Peter Guelinckx et du véloce Luxembourgeois champion de la Supercup Dylan Pereira, favori pour la pole ce jeudi soir.

NGT aligne deux exemplaires Pro-Am, un pour le compte du Russell Racing reformant le quintet victorieux il y a six ans avec Gilles Magnus-Jeffrey Van Hooydonk-Christoff Corten, Hans et Frank Thiers, et l’autre avec Nicolas Saelens, Glenn Van Parijs, Nico Verdonck et Rodrige Gillion rejoints par le Français Thomas Laurent qui disputera également la prochaine manche de Porsche Carrera Cup pour August Racing.

Du côté de Redant Racing, les deux fils Ayrton et Yannick seront épaulés par Sam Dejonghe et Kobe De Breuker tandis que Marc Goossens partagera le volant avec Michiel Haverans, Thomas Piessens et Kenneth Heyer.

Belgian Racing se concentre sur une auto pour Dylan Derdaele, Michael Cool, Jos Menten et Koen Wauters et enfin Q1 TrackRacing fera confiance à Jan Lauryssen, Xavier Maassen, Dirk Schouten et John De Wilde.

La victoire ne devrait pas échapper à un de ces sept équipages-là.

20 % d’engagés supplémentaires

Derrière, on suivra la remontée dans le top 10 de la meilleure des GTB devenue une classe GT4 (hormis la Lamera Cup) avec quatre M4 face à deux Toyota Supra (avec Antoine Potty), deux Cayman et une Mercedes AMG.

Enfin, parmi la petite vingtaine de voitures de Tourisme complétant une grille de 42 autos (c’est huit de plus que l’an dernier), les nombreuses BMW n’auront à affronter qu’une Cupra (TA), une Clio et une Abarth (TB).

Le GT4, la solution d’avenir ?

Pour la première fois, on verra deux Toyota Supra GT4 en Belcar. ©DR

Neuf voitures sur la grille de départ représentant quatre marques (Toyota, Porsche, BMW et Mercedes) sont des GT4. Une solution d’avenir pour le Belcar quand on voit le succès des championnats de France ou d’Europe de la spécialité ? Peut-être. Elle présente pas mal d’avantages en tout cas. Une Balance de Performances déjà existante, des marques prestigieuses auxquelles on pourrait encore ajouter en 2024 Alpine, Audi, Ginetta, Ford ou Camaro, des coûts réduits de 40 %, une équivalence de performances quasi naturelle avec les TCR (ce qui redonnerait un peu de chance de succès aux vrais Tourisme comme à l’époque des Audi 80 ou BMW M3) cherchant une seconde vie avec encore d’autres marques comme Cupra, Hyundai, VW ou Honda. Le (seul) problème n’est pas la diminution de performances de quatre ou cinq secondes au tour mais bien que dire à tous les teams de pointe ayant aujourd’hui investi dans une nouvelle 992 ? Peut-être simplement qu’il y a les épreuves Creventic, Supercar Challenge ou les différentes courses Porsche pour amortir ou revendre leur matériel. Mais que le Belcar ne doit surtout pas devenir une coupe monomarque. En le rendant plus accessible, financièrement mais aussi sur le plan du pilotage, il pourrait fleurir à nouveau. Et attirer de nouveaux teams francophones, voire étrangers. Comme au bon vieux temps…

Qualifs jeudi soir à 19 h 00

Après des séances libres et avant les essais de nuit, la qualification pour les 24 H de Zolder se disputera ce jeudi soir sur un seul tour lancé, entre 19 h 00 et 20 h 30. Les 42 autos s’élanceront une à une dans l’ordre inverse des temps des essais libres. Un exercice difficile car le pilote n’a aucun droit à l’erreur avec des pneus pas toujours à température idéale. Pour signer la pole, il faudra prendre des risques. Qui sera le plus adroit ? Dylan Pereira, Glenn Van Parijs ou Gilles Magnus ?