24H Zolder : Dylan Pereira et la Porsche PK Carsport les plus rapides en EL1

”Nous nous sommes trompés de numéro de transpondeur. On a donné celui de notre habituelle Audi, donc aucun temps n’a été enregistré, mais Dylan a tourné en 1.31.6,” confie l’ancien champion Belcar. Un chrono tout à fait réaliste puisque tant Gilles Magnus que Glenn Van Parijs on un 31.8 en “ideal lap”. Gageons donc qu’en pneus neufs, avec une piste plus fraîche ce soir, la pole se jouera en 1.30.

San Dejonghe échoue à trois dixièmes de Magnus, mais aurait pu le battre s’il n’avait été gêné dans le troisième secteur. Le trafic sera clairement un élément à gérer ce week-end avec beaucoup de voitures nettement plus lentes.

La Marc Car Mustang VDS est la première non Porsche au sixième rang avec un chrono de 1.34.284. Mais Nathan Van Springel aurait clairement pu aller plus vite si lui aussi n’avait pas dû slalomer.

La première GTB, la BMW M4 Hamofa de la famille Verhoeven et de Cédric Wauters, est onzième en 1.36.668, tandis que la BMW M2 CS N°470 Stevens Motorsport de Jochen et Xavier Stevens, Koen Calis et Gilles Thiers mène la catégorie Tourisme en 1.40.818.

Débuts contrariés pour la Chevron V8 qui a passé les trois quarts de son temps dans son box et n’a bouclé qu’une dizaine de tours, le plus rapide en 1.42.320.

La prochaine séance libre est prévue à 13h05.