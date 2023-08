Belgian Rally Championship: Absent à Roulers, Cédric Cherain voit encore ses chances de couronne diminuer

”L’annulation du Condroz ne fait clairement pas mes affaires, explique le Liégeois. D’abord parce que c’est une de mes épreuves préférées, près de chez moi, intéressant fortement mes partenaires. Elle est tombée bizarrement le lundi soir avant l’Aarova. Il était trop tard pour m’y engager. Et de toute manière, BMA présent au Saarland n’avait pas de Hyundai à mettre à ma disposition au pied levé. Pourtant c’est là que j’aurais dû être… ”

Il lui restait dès lors une seule chance de pouvoir augmenter son score sur les épreuves dites “Cup”, Roulers dans une semaine. “Si je gagnais, je pouvais améliorer une 2e place (18 unités) et donc reprendre sept points à Max Potty. C’est peu. Mais je ne me suis pas engagé pour quatre raisons : d’abord mes vacances en famille sont programmées à cette date depuis longtemps. Ensuite il s’agit d’un rallye sur deux jours plus onéreux que l’Aarova ou l’EBR. C’est trois semaines avant l’East Belgian épreuve de championship à laquelle je souhaite participer. C’est trop proche pour un amateur aux budgets limités. Enfin, mes sponsors du Condroz ne sont pas intéressés par un rallye à Roulers.”

Un podium suffit à Potty

On ne reverra donc la Hyundai de Cédric Cherain qu’à deux reprises cette saison, à Saint-Vith fin septembre et du côté de Spa deux mois plus tard. Avec 41 points de retard (146 à 105) pour 55 encore à distribuer (25 à l’EBR et 30 à Spa avec la Power Stage), les chances de le voir couronné en fin d’année sont très faibles. En gros, il devrait gagner les deux épreuves et signer le scratch dans la Power Stage à Spa tout en espérant que son rival ne prenne pas plus de 14 points, soit l’équivalent d’une 3e place, de deux 6emes positions ou d’un 5e rang et d’un deuxième chrono lors de la Power à Spa.

”Pas facile, mais il y a toujours une petite chance,” explique Cherain.

Bref c’est mathématiquement toujours possible, mais il faudrait une sacrée déveine et sans doute deux abandons pour que Potty ne tresse pas ses premiers lauriers nationaux.

Même si Cédric Cherain s’impose à Saint-Vith, un podium suffira à Potty pour être champion avant même le dernier round à Spa. Et, au vu de ses résultats cette saison, personne ne pourra dire que ce n’est pas mérité.