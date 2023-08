La course a été très disputée durant sa première moitié entre les sept équipages favoris. Puis, alors que la pluie faisait une première apparition, on perdait les deux premiers leaders, la N°54 du poleman Xavier Maassen et la N°2 de Gilles Magnus, roues arrière bloquées.

En endurance, surtout à Zolder, rien ne sert de courir... Ménageant mieux leur monture depuis le départ, auteurs d'un sans-faute, tant sur la piste qu'au mur pour la stratégie, la N°15 August by NGT émergeait à mi-parcours et n'allait plus jamais être rejointe ni même menacée.

Une première depuis 1999

Le lauréat de 2022 Nicolas Saelens, le spécialiste de la Porsche Cup Benelux Glenn Van Parijs, l'ex-pilote de F3000 Nico Verdonck et son ami "gentleman driver" Rodrigue Gillion pour un relais ainsi que l'ancien leader des 24H du Mans Thomas Laurent n'avaient plus qu'à gérer leur avance pour s'imposer avec cinq tours d'avance. Une première pour un pilote français à Zolder depuis Marcel Tarrès en 1999.

Malgré un super Dylan Pereira, de loin le plus rapide, Bert Longin, son fils, et Christoph Corten n'ont jamais pointé en tête sur la N°1 PK Racing pourtant favorite. Ils ont trop vite perdu des tours en début de course avec un rythme trop peu élevé et doivent se contenter du premier accessit à deux tours.

La Redant Racing des fils Yannick et Ayrton associés à Sam Dejonghe et Kobe De Breucker complète un podium 100% Porsche à 4 tours.

Tom Boonen gagne en Tourisme

Battu au classement général, PK Racing s'est imposé en Tourisme avec la M2 confiée notamment à Tom Boonen, magnifique 6e au classement absolu. ©Autosportwereld.be

Belle sixième place de la Marc Car Mustang VDS de Raphaël Van der Straten, Nathan Van Springel, Olivier Hermans et Nicolas Busschaert qu'on attendait pas à pareille fête.

Succès Porsche aussi en GTB avec la septième place absolue de la Cayman 718 d'Arthur Peters, Gunther Van den Bergh, Kenny Herremans, Koen de Mulder et Tom De Boever. Ils précèdent les grands vainqueurs en Tourisme, la BMW M2 CS PK Racing de Tom Boonen, Koen De Wit, Matisse Lismont et Alon Day.

Porsche gagne aussi en GTB avec cette Cayman GT4 pilotée notamment par Kenny Herremans. ©Autosportwereld.be

Enfin, triomphe BMW aussi en TB avec la 330i de Jef et Bart Van Samang, Tom Werckx, Steve Maris, Baert et Paul Lievens.

Trente et une voitures sur les quarante au départ ont franchi le drapeau à damier.