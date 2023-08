Le Belge Alessio Picariello a réalisé une excellente opération comptable au championnat. Le Carolorégien et ses deux équipiers, le Canadien Zac Robichon et l'Américain Ryan Hardwick, ont pris la deuxième place dans la catégorie GTE au volant de la Porsche 911 RSR n°16 Proton Competition.

Alessio et ses camarades terminent derrière les vainqueurs Takashi Kimura, Davide Rigon et Greg Huffaker (Ferrari 488 GTE n°57 Kessel Racing) et devant leurs équipiers Michael Fassbender, Richard Lietz et Martin Rump (Porsche 911 RSR n°93 Proton Competition). Cela leur permet de reprendre la tête du championnat GTE avec deux points d'avance sur Kimura et Huffaker alors qu'il reste trois courses à disputer.

À nouveau peu verni, Ulysse De Pauw a pris pour sa part la dixième place dans la catégorie sur la Ferrari 488 GTE n°51 AF Corse.

La victoire au classement général est revenue à l'équipe United Autosports avec l'Oreca-Gibson LMP2 n°23 de Marino Sato, Phil Hanson et Oliver Jarvis. Huitième place en LMP2 Pro-Am pour l'Oreca-Gibson LMP2 n°3 de l'équipe eupenoise DKR Engineering avec Nathanael Berthon, Sebastian Alvarez et Andreas Laskaratos qui remplace Tom Van Rompuy.

La prochaine manche de l'European Le Mans Series 2023 aura lieu les 23-24 septembre sur le Circuit de Spa-Francorchamps.