Surpris sans frein lors d’une spéciale show, un pilote a tiré tout droit dans l’échappatoire faisant valser sur son capot quatre personnes. Aucun blessé grave par miracle. Mais pour le même prix, on avait à nouveau un ou deux morts. Pourquoi n’y avait-il aucune banderole ou panneau de zone interdite ? Pourquoi aucun commissaire ou steward n’a dit à ces gens qu’ils étaient mal placés ? Pourquoi la spéciale n’a pas été arrêtée ? Car il s’agit d’un petit rallye dit provincial ou régional. Une épreuve ASAF où les exigences au niveau de la sécurité ne sont pas les mêmes que sur les grands rallyes. Car il est quasi impossible pour les petits organisateurs de se payer une ambulance par spéciale, des commissaires ou responsable de sécurité à chaque carrefour. Pourtant, le risque est le même. Les voitures sont les mêmes, parfois moins bien pilotées ce qui augmente encore le danger. Le RACB, la fédération belge, n’a aucun pouvoir sur l’ASAF et le VAS qui a donc nettement moins de frais et peut demander des engagements réduits.

Il est grand temps qu’on légifère. Que les bourgmestres exigent la même sécurité sur leur commune pour le passage d’un rallye BRC ou d’un provincial. Car la vie d’un spectateur n’a pas moins de prix sur une manche ASAF. Et aujourd’hui un nouvel accident dramatique, même sur une épreuve de moindre envergure, pourrait signifier la fin pure et simple de la discipline dans notre pays. Alors soyons plus exigeants, svp. Et si plusieurs organisations doivent tomber, tant pis. La survie du rallye en Belgique est à ce prix.