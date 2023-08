Trop de rallyes tue le rallye : le calendrier belge est trop chargé

”C’est beaucoup trop”, s’exclame le patron de Bernard Munster Autosport impliqué dans le rallye belge depuis plus de quarante ans. ” Hormis Maxime Potty, personne n’a les moyens d’être au départ d’autant d’épreuves. On ne fait pas un calendrier pour un pilote. Cela fait des années qu’on réclame un championnat avec 7 ou 8 manches maximum comme partout ailleurs. ”

Les championnats nationaux de nos voisins comptent neuf manches en France (avec 300 voitures ce week-end au Mont Blanc !) et en Espagne, 8 en Italie, 7 aux Pays-Bas et en Angleterre, 5 en Allemagne. Alors pourquoi 12 ou 13 dans la petite Belgique ? Les promoteurs/organisateurs du Belgian Rally Championship ont vu beaucoup trop grand et se sont plantés. En voyant plusieurs rallyes battre des records de pauvreté au niveau de leur plateau, des organisateurs forcés de jeter le gant, il faut admettre que la formule 2023 du BRC était une erreur. Ce que nous avions annoncé dès son élaboration en décembre dernier.

”Huit rallyes en quatre mois en début de saison, c’est impayable ! Cela devient de plus en plus compliqué pour les préparateurs, les pilotes et donc les organisateurs qui doivent compenser le manque de concurrents en augmentant les tarifs d’engagements. C’est un cercle vicieux, poursuit “Big Bernie”. Il faut réduire le nombre de rallyes.”

Car on l’a bien vu : trop de rallyes tue le rallye.

Les organisateurs ont annoncé du changement et un projet de calendrier 2024 est prévu pour la fin septembre. Avec nettement moins d’épreuves suite à une sélection… naturelle. Après la récente annulation du Rallye du Condroz suite à plusieurs refus d’autorisations de passages mais surtout des soucis d’assurance (on doute qu’il puisse avoir lieu l’an prochain), on a appris de sources concordantes que le South Belgian Rally et le Rallye d’Audenarde ne seraient plus mis sur pied en 2024. Cela fait déjà trois de moins. Et Pierre Delettre avoue que la 2e édition du Rallye de Bertrix (dans le meilleur des cas sur un seul jour) est aujourd’hui incertaine.

Penser à l’intérêt collectif

Au moins la gourmandise des organisateurs les aura aidés, le RACB n’osant pas faire de choix depuis des saisons. Mais neuf ou dix épreuves, c’est encore trop. Pour répondre aux attentes de tous, le BRC 2024 devra compter sept maximum huit courses. En espérant cette fois que la leçon ait été retenue. Et qu’on osera prendre les décisions s’imposant pour sauver la discipline. Que l’on pensera à l’intérêt collectif et non plus à certains intérêts particuliers…