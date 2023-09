BRC Omloop van Vlaanderen : Verstappen Sr manque sa première victoire de peu, Niels Reynvoet en profite

Très bien réveillé ce matin, Jos Verstappen enchaînait trois meilleurs temps et prenait les commandes de l’épreuve des mains de Niels Renyvoet dès la 6e spéciale.

Alors que Vincent Verschueren renonçait suite à une perte de puissance et qu’Andy Lefèvere devait abandonner sa VW Polo (roue arrachée) et la troisième place à Bjorn Syx (C3), Niels Reynvoet écopait de dix secondes de pénalité pour un pointage tardif au départ de l’ES7. On pensait assister au tournant de l’épreuve, mais quelques spéciales plus tard, c’était au tour du papa de Max de pointer une minute en retard.

11 meilleurs temps sur 20 pour “Jos the Boss”

Au terme de l’ES14, Reynvoet reprenait dans les commandes. S’en suivait un haletant chassé-croisé, les deux hommes se battant à coups de dixièmes et s’échangeant à cinq reprises les positions.

Finalement, alors qu’il pensait avoir définitivement fait la différence et possédait une avance de 4.3 à deux spéciales de l’arrivée, “Jos the Boss” commettait une erreur en manquant un carrefour. Dont coût : treize secondes. La victoire changeait de camp une dernière fois et Niels Reynvoet signait sa première victoire absolue en championnat de Belgique (il avait gagné la manche belge à Ypres il y a deux ans) en imposant sa Citroën C3 DG Sport pour 6.7 face à la Skoda de l’ancien pilote de GP.

”Il a été aveuglé par le soleil et n’a pas vu du tout un carrefour au milieu des champs des maïs, expliquait son équipier belge Renaud Jamoul. Il en gagnera d’autres.”

Auteur de onze meilleurs temps sur vingt, Jos Verstappen a prouvé à 50 ans que Max avait de qui tenir. Il compte sur lui ce dimanche pour ne pas commettre de faute à son tour et ramener la plus grande coupe de Monza.