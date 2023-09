GP d’Italie de F1 : Le pronostic d’Olivier de Wilde

À lire aussi

2e Charles Leclerc : “Derrière son équipier depuis le début du week-end (Carlos fêtait son anniversaire vendredi, mais le Monégasque n’est pas prêt à lui faire de cadeau), le Monégasque a signé le 3e chrono à 6 centièmes de Carlos. Un fifrelin. “D’habitude, je ne suis pas heureux avec une 3e position, mais ici c’est différent car on est en Italie, on a beaucoup de soutien et c’est tout de même une Ferrari en pole. Cela fait du bien après un très mauvais week-end à Zandvoort. Je n’ai malheureusement pas eu d’aspiration en qualifs ce qui m’a coûté au moins une place. Mais on va essayer d’offrir le doublé à domicile à la Scuderia.” En espérant que cette fois les mécaniciens italiens ne fassent plus de boulette durant les pitstops et que la stratégie soit la bonne car les deux “Ferrari boys” sont déjà passés près de la pénalité après avoir effectué un tour de sortie trop lent en Q2.”

3e Carlos Sainz : “En pole pour la 4e fois de sa carrière, Carlos aura du mal à résister à Max Verstappen et à un équipier revanchard pour devenir le sixième vainqueur différent sur l’Autodromo en six ans. Pas question en effet pour Charles de rester derrière l’Espagnol au championnat et en course. La lutte entre ces deux-là promet d’être acharnée. En espérant qu’elle ne soit pas faussée par le mur. Pour signer son premier podium de la saison, le fils du Matador devra résister à la Mercedes de George Russell, quatrième, et à la seconde Red Bull de Sergio Pérez, cinquième à près de quatre dixièmes. Après sa faute lors des essais libres 2 vendredi, le Mexicain est encore plus sous pression. Lui aussi doit espérer monter sur l’un des plus populaires podiums de la saison.”