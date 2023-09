GT World Hockenheim (Course 1) : Podium pour Vervisch-Baert (Audi Comtoyou) !

C'est sous un soleil de plomb que la course 1 du GT World Challenge Sprint s'est déroulée ce samedi après-midi à Hockenheim. Une épreuve agitée qui a été marquée par des premières minutes agitées et par un doublé Audi avec la victoire de la R8 LMS N°40 de Mattia Drudi et Ricardo Feller engagée par Tresor Orange1. C'est pourtant une autre R8 LMS, la N°12 de Fred Vervisch et Nicolas Baert qui virait en tête après la salve de ravitaillements mais Baert devait céder face à Drudi pour finalement prendre la deuxième place. Ce qui demeure un superbe résultat pour l'équipe gembloutoise.