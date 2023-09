GT World Hockenheim (Course 2) : Nouvelle médaille d'argent pour Comtoyou Racing

Après une première médaille d'argent décrochée la veille, l'équipe Comtoyou Racing a remis ça lors de la course 2 du GT World Challenge Europe Sprint sur le circuit de Hockenheim. Cette fois-ci, c'est l'Audi R8 LMS N°11 de Christopher Haase et Lucas Légeret qui faisait le bonheur de l'écurie de Jean-Michel Baert et François Verbist.