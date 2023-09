Andreas Roos, directeur du programme sportif de BMW M, se veut ambitieux : “On sera là dès 2024 pour essayer de regagner Le Mans”

Et s’il faudra attendre la fin de l’année pour l’annonce officielle des pilotes et des programmes, l’échiquier est occupé à se mettre en place.

”Il a fallu attendre notamment le calendrier 2024 de l’IMSA qui n’est sorti qu’il y a quelques jours, explique le boss du Motorsport chez BMW, Andreas Roos. Et malheureusement il y a plusieurs clashes entre le championnat américain et des grandes courses européennes comme les 24H de Spa ou les 24H du Nürburgring. Nous avons 22 pilotes sous contrat et il n’est pas toujours facile de mener nos nombreux programmes de front avec ce contingent vu que nous allons disputer le WEC dans les deux catégories, l’IMSA en proto, le GT World Endurance et Sprint, le DTM et encore certaines manches du VLN au Nürburgring. Notre but est de permettre à nos pilotes de disputer un maximum de courses car je pense que plus un pilote roule plus il est affûté. ”

Vers un programme mixte pour Martin…

Il y a aussi certains casse-têtes à résoudre. Prenons le cas de notre compatriote Maxime Martin formant un excellent duo cette année en GT3 avec Valentino Rossi, mais également très performant lors des deux tests qu’il a pu effectuer avec le proto Hypercar à Aragon et à Spa. Au point qu’on était visiblement prêt à lui proposer un contrat pour le championnat américain IMSA. Seulement voilà, il y a des clashes avec le WEC et les 24H de Spa. Et “Vale” tient à son équipier belge qui n’est pas qu’un excellent équipier et professeur. Il a aussi l’expérience de 8 participations au Mans et est un bon camarade dans la vie, quelqu’un avec qui la star du Moto GP s’entend particulièrement bien. La situation est donc un peu compliquée.

A l’heure actuelle, seuls Dries Vanthoor, René Rast, Sheldon Van der Linde, Sheldon Van der Linde et Robin Frijns sont certains d’avoir leur ticket pour le WEC 2024. Maxime, lui, devra peut-être attendre un peu avec un programme mixte au final mêlant le WEC en M4 GT3 (du Pro-Am rappelons-le, hélas, pour lequel le plus important sera de trouver les meilleurs pilotes Bronze car ce sont eux qui font une grosse partie du résultat) avec les grandes courses d’Imsa comme les 24H de Daytona, les 12H de Sebring ou Petit Le Mans.

Charles Weerts en WEC avec la M4 ?

Concernant le WEC, on sait même si ce n’est pas officiel, que c’est WRT qui alignera donc aussi les deux M4 (Proton s’occupera des Ford Mustang, Manthey des Porsche et ce serait Akka qui alignerait les nouvelles Toyota GT3) avec Valentino Rossi et Maxime Martin sans doute donc sur une et l’on ignore encore qui sur la deuxième. On se doute que Charles Weerts est un sérieux candidat après plusieurs titres en GT3 et déjà une participation à Road To Le Mans avec la M4.

A Francorchamps, BMW qui a tourné en 2.04.2 lors de la seule journée sur le sec, testait essentiellement différentes configurations aérodynamiques avant le passage dans la soufflerie de Sauber en vue de l’homologation pour le WEC. Ces journées (au total on atteindra la limite des 18 pour le WEC plus deux encore récupérées de l’IMSA, soit vingt journées pour WRT avec les pilotes à la fois européens et roulant en IMSA comme Augusto Farfus ou Nick Yelloly) faisaient suite à celles d’Aragon, de Monza et Portimao où l’équipe a déjà eu l’occasion d’effectuer une simulation de 24h. “Oui même un peu plus vu qu’on a été arrêté durant une bonne heure avec un souci, nous a confié l’ingénieur en chef de M Motorsport Valentino Conti. Mais les problèmes de Daytona cette année ont été résolus et on a déjà vu depuis que notre proto était capable de gagner aux Etats-Unis, un marché très important pour notre marque.”

De retour au Mans 25 ans après la victoire du proto V12

Les 24H du Mans seront bien sûr le point d’orgue de la saison 2024, la première pour WRT au sommet de l’endurance. Après avoir décroché 25 succès aux 24H de Spa, quels seront les objectifs de BMW pour leur retour officiel dans la Sarthe 25 ans après la victoire de 1999 avec le proto V12 LM.

”On ne vient pas seulement pour participer et dire qu’on est là, reprend Andreas Roos. Nous sommes des compétiteurs et l’on prend toujours le départ pour viser la victoire même si l’on sait que ce n’est pas du tout facile de gagner du Mans, que certains de nos adversaires y ont nettement plus d’expérience ces dernières années et donc plus de chance dans un premier temps que nous.”

BMW s'est entraîné durant trois jours à Francorchamps avec son proto LMDh. ©Romain Rixhon - L.P.R.Photography

Dix constructeurs seront engagés en 2024 en Hypercar et seulement un s’imposera dans la Sarthe. Cela signifie-t-il que les neuf autres seront déçus et qu’à terme certains s’en iront très vite ? Oui il n’y a qu’un seul lauréat, mais pour nous l’important est de faire partie de ceux qui peuvent se battre pour la gagne. De bien faire notre job et si l’on ne l’emporte pas de comprendre pourquoi afin de revenir l’année suivante encore mieux préparé, avec de plus grandes chances. Nos dirigeants connaissent le Motorsport. Ils savent bien qu’on ne peut pas gagner ou remporter le titre chaque saison. Ils veulent surtout voir leur marque sportive lutter pour la victoire dans les plus grands événements de l’endurance, à Spa, Daytona, au Mans ou au Nürburgring.”

Une surprise aux 24H de Spa ?

Une vraie politique sportive pour une marque parmi les plus grandes et les plus titrées dans le monde du sport automobile qui est associée dès cette année avec la réputée équipe belge de Vincent Vosse et Yves Weerts. Un boss verviétois ayant réussi le coup planétaire d’attirer l’an dernier dans son équipe la star mondiale Valentino Rossi. Et qui nous réserve, peut-être, encore une surprise pour 2024.

”Il pourrait y avoir un autre pilote un peu médiatique lors des 24H de Spa,” nous a confié, sourire en coin, l’ami Vincent dans son magnifique “Stars and bar” privé sur les hauteurs de La Reid. Et l’on ne parle visiblement pas d’un pilote allemand, ancien quadruple champion du monde de F1 ayant débuté sa carrière en BMW et ayant aujourd’hui un peu de temps libre… Mais alors de qui ? On vous tient informé dès qu’on a du nouveau… Mais avec la puissance de BM WRT tout est possible !