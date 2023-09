Stoffel Vandoorne : "Heureux de revenir en WEC et de débuter avec Peugeot"

Réserviste depuis le début d'année pour le team Peugeot, Stoffel Vandoorne attendait la moindre occasion pour sauter dans le baquet de la 9X8. Alors qu'il pensait que sa saison 2023 s'était achevée à Londres en Formula E, elle s'est présentée avec le bris de clavicule de Nico Muller. Un forfait du pilote suisse permettant à notre compatriote de débuter officiellement ce week-end en course lors des 6H de Fuji où il fera équipe avec le Français Loïc Duval et l'Américain Gustavo Menezes. Après Eric Van de Poele aux 24H du Mans en 1992 sur la 905 et un peu plus de trente ans après Thierry Boutsen, sur la deuxième marche du podium de la classique mancelle en compagnie de Téo Fabi et de Yannick Dalmas (aussi sur 905), un autre de nos grands pilotes est associé à la marque au Lion en endurance.