6H Fuji : Vanthoor et Porsche ont taquiné Toyota, victoire WRT en LMP2

Finalement, le Français perdait son bien à deux heures de l'arrivée et le trio Vanthoor-Estre-Lotterer finissait sur la plus petite marche du podium, ce qui n'était plus arrivée depuis Portimao en avril. Sauf que cette fois, la Porsche 963, dont le programme est loin de porter ses fruits, a constitué une réelle menace face aux Toyota et termine à 47 secondes des leaders. Et Laurens Vanthoor peut être fier de sa démonstration. Assurément, Larry a marqué des points aux yeux de Zuffenhausen ce dimanche !

Toyota réalise donc le doublé à domicile avec la N°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez. C'est déjà le quatrième succès de cet équipage cette saison, qui s'impose pour 39 secondes devant la N°8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley. Grâce ce résultat, le constructeur nippon est sacré chez les marques. Kampai !

Complétant le Top 5, les Ferrari 499P ont déçu après avoir fait illusion en début de course. La N°50 de Fuoco-Molina-Nielsen et la N°51 de Pier Guidi-Calado-Giovinazzi finissent à un tour des Toyota alors qu'elles sont habituellement leur principale menace. C'est toutefois mieux que les Peugeot 9X8, totalement transparentes ce dimanche après des qualifications difficiles. La N°94 de Stoffel Vandoorne et ses camarades finit à une lointaine 7ème place.

WRT impérial, encore raté pour Bovy

Au pays du Soleil Levant, WRT a réalisé une splendide prestation. Toujours dans le peloton de tête, l'Oreca N°41 de Robert Kubica, Louis Delétraz et Rui Andrade a définitivement pris l'ascendant en deuxième moitié d'épreuve pour s'imposer. L'écurie belge aurait même pu signer le doublé mais Robin Frijns a dû céder à l'entame du dernier tour face à la N°22 United Autosport de Filipe Albuquerque. Soit, le trio Frijns-Habsburg-Gelael finit au pied du podium, ce qui permet aux ouailles de Vincent Vosse de signer un superbe tir groupé.

Première victoire Ferrari de la saison en GTE-Am. Le cavallino signe même le doublé avec la victoire de la N°54 AF Corse de Castellacci-Flohr-Rigon devant la N°57 Kessel Racing de Miyata-Kimura-Huffaker. Après un parcours agité, la Corvette N°33 de Keating-Varrone-Catsburg complète le podium. En dépit d'avoir tenu les rênes de la catégorie pendant très longtemps, Sarah Bovy et les Iron Dames échouent au pied du podium. Quel dommage pour le trio de la Porsche 911 RSR N°85 qui mérite assurément mieux. Onzième place pour Alessio Picariello sur la Porsche 911 RSR N°60 Iron Lynx.