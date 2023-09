WEC : Les samouraïs belges se sont bien battus au Mont-Fuji

On ne peut pas dire que le Limbourgeois s'épanouit au volant d'une Porsche 963 qui est en deçà des standards de Zuffenhausen. Moins rapide et moins fiable que les Toyota et les Ferrari, celle que Larry partage avec Kévin Estre et André Lotterer a pourtant créé la surprise. Qui aurait imaginé voir la LMDh allemande tenir la dragée haute aux Hypercars pendant plus de la moitié de la course ? De cette démonstration, Laurens en est le principal artisan avec un départ tonitruant suivi par un relais d'enfer où il a creusé un écart de plus de 10 secondes. "Cela fait du bien d'être de retour sur le podium", commente-t-il. "Après une saison éprouvante et après avoir passé tout mon samedi aux toilettes, c'est très savoureux de finir 3e. Nous ne pouvions suivre les Toyota en fin de course mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Cela jette les bases d'un futur radieux".

Vandoorne comme un Lion

Moins flamboyant au volant de sa rétive Peugeot 9X8, Stoffel Vandoorne a laissé sa carte de visite au constructeur sochalien. Il n'est jamais facile de débuter en pleine saison mais le Courtraisien s'est offert le luxe d'être le pilote du Lion le plus rapide en piste. Si après cela, le team de Christian Deltombe ne lui dégote pas un baquet à temps plein... "De mon côté, tout s’est bien déroulé", commente Vandoorne, 7e à un tour. "Je devais simplement tout aligner, et ne pas faire d’erreurs donc je pense que j’ai fait deux très bons relais. Mais nous n’avions pas la performance et nous n’avons pas pu obtenir de meilleur résultat".

La Brabançonne a retenti dans l'Archipel grâce à WRT qui a placé ses deux Oreca aux 1ère et 3e places en LMP2, de quoi faire gargariser Vincent Vosse. "Il n'y a pas grand chose à dire, c'était tout simplement un week-end parfait", indique le patron verviétois. "Les pilotes ont été remarquables, le staff a effectué des arrêts aux stands sans faute et notre stratégie était la bonne". En GTE, Sarah Bovy et les Iron Dames ont longtemps occupé la tête tandis que Alessio Picariello, à défaut de pouvoir viser un bon résultat, a de nouveau fait parler le chrono en étant le porschiste le plus rapide en piste.