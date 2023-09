Aston Martin, le géant vert à l’appétit sans fin

Maintenant le navire fondé voici 110 ans a repris des couleurs, il est temps de passer aux “à-côtés”. Sous l’impulsion de Stroll, une impressionnante usine est récemment sortie de terre et il faut occuper la division nommée “Aston Martin Performance Technologies” avec un projet bien particulier.

Un problème de riches

En 2019, la marque britannique annonçait vouloir affronter Toyota en Hypercar. Mais l’arrivée des Canadiens, focalisés sur la F1, a provoqué la mise au frigo du projet. Sauf qu’aujourd’hui, Aston Martin fait face à un problème de riches. Comme c’est le cas pour Ferrari, il faut épuiser le surplus de liquidités annuelles en raison du budget plafonné imposé en F1. Alors, pourquoi ne pas sortir des cartons le programme Hypercar ?

Si sa base est connue, la Valkyrie LMH, dont la version routière fut co-signée Red Bull (!), doit poursuivre son développement pour être fin prête en 2025. L’usine de Silverstone et Multimatic, qui est déjà derrière les Porsche 963, sont sur le coup. Et gageons qu’il y aura des passerelles avec la F1, à l’instar de Ferrari et, bientôt, Alpine. Pour l’exploitation, l’écurie Heart of Racing est annoncée. Si ce team US n’est pas du niveau de Prodrive, il pourra apporter quelques deniers dans la corbeille de la mariée pour ce projet semi-officiel.

Si la nouvelle se concrétise, ce sera une nouvelle bonne nouvelle pour l’endurance. Et pour les mélomanes qui pourront se délecter du chantant V12 Cosworth de la bête.