Alpine Europa Cup : Lorens Lecertua impérial à Barcelone

Tout commençait à merveille pour l'ancien pilote de Formule 4 avec une double pole position acquise le vendredi après-midi. Lors de la course 1 disputée sous les hallebardes en fin de journée, Lecertua concrétisait en s'adjugeant la victoire, s'imposant devant les Français Enzo Geraci et Tim Merieux. Rebelote en course 2, cette fois-ci disputée sur le sec avec un nouveau récital de Lecertua qui l'emporte devant Merieux et Thibaut Bossy.

Grâce à cette double victoire, le jeune loup de seulement 16 ans prend une option sur le championnat en creusant l'avance sur son principal rival Geraci. La balle de match se jouera lors de la finale sur le Circuit Paul Ricard, dans le Var, les 6-8 octobre. On notera également une autre double victoire, celle acquise dans la catégorie Gentleman par le Français de Bruxelles Laurent Richard.