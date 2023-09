Motocross : un Grand Prix d’Italie sous le signe des Everts

Si Adamo aura forcément à coeur de décrocher la couronne sur ses terres, vainqueur des deux derniers Grands Prix en date, aux Pays-Bas et en Turquie, son équipier chez KTM, Liam Everts, reste dans la course au titre. Avec 48 points de retard pour 120 encore à prendre cette saison, le Limbourgeois peut encore décrocher une timbale… qu’il n’osait pas vraiment (ouvertement) convoiter en début de saison. Mais avec huit podiums et trois succès en 17 GP cette saison, le “fils de” voit les choses autrement désormais : “Je suis quelqu’un d’optimiste et de déterminé : je compte bien me battre jusqu’au dernier tour, au dernier virage”.

Il y a 20 ans, l’historique hat-trick de Stefan

S’il est aussi question de son paternel, c’est qu’il y a 20 ans quasi-jour pour jour (c’était le dimanche 14 septembre 2003), Stefan Everts, au sommet de son art à 30 ans, réussissait un exploit historique : remporter ce dimanche-là, les courses des trois catégories alors à l’affiche du Mondial (125 cc, MxGP et 650 cc) ! La Dorna, détentrice du championnat du monde ayant remplacé les traditionnelles deux manches (redevenues la règle depuis) par une manche unique, Everts s’en donna à coeur joie, ce jour-là à Ernée, en France, théâtre du dernier Grand Prix de la saison pour signer cette performance restée dans les annales. Avec ce phénoménal hat-trick, Stefan Everts terminait 2003 vice-champion du monde 125 cc (derrière notre autre compatriote Steve Ramon, sacré ce dimanche-là), confirmait son 7e titre MXGP déjà acquis depuis 15 jours et épatait en 650 cc, catégorie ayant déjà Joël Smets. Un magnifique triplé belge signé pour la 3e fois de l’histoire, après 1975 et 1980.

Les horaires du GP d’Italie, dimanche : 12h15, course 1 MX2 (30 min + 2 t) ; 13h15, course 1 MXGP (30 min + 2 t) ; 15h10 ; course 1 MX2 (30 min + 2 t) ; 16h10, course 1 MXGP (30 min + 2 t).

Au Mondial MXGP : 1. Prado (Esp/GasGas) 841 pts, 2. Febvre (Fra/Kawasaki) 774, 3. Seewer (Sui/Yamaha) 676, 4. Coldenhoff (P-Ba/Yamaha) 628, 5. Fernandez (Esp/Honda) 570,…

Au Mondial MX2 : 1. Adamo (Ita/KTM) 732 pts ; 2. Everts (KTM) 684 ; 3. Geerts (Yamaha) 650 ; 4. Langenfelder (All/GasGas) 645 ; 5. L. Coenen (Husqvarna) 520,…