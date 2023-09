Valentino Rossi se confie : "Je disputerai le WEC, le Mans et le GT Endurance l'an prochain avec BMW WRT et Maxime Martin, le meilleur des équipiers"

Vale, tout d'abord, faites nous un petit résumé de cette journée ?

"Pas trop mal je dirais. La BMW est surtout très performante sur les grandes pistes avec des virages rapides. On savait que l'on souffrirait un peu. On a pu améliorer la voiture, mais je n'ai pas réussi à tout mettre ensemble lors de ma séance qualificative. J'ai eu trop de trafic. Du coup, je me suis élancé 22e. Et ce n'est pas facile de remonter ici. Il y a eu un crash au départ devant moi que j'ai pu éviter heureusement mais qui m'a fait perdre quelques places. Ensuite, j'ai pu entamer notre remontée. Le team a encore fait un super job lors des pitstops et Maxime qui a pris le relais a été phénoménal. Je sais qu'il est toujours très vite. Mais ici spécialement. Il a d'ailleurs signé le meilleur temps en course et terminé 8e pas loin des 6e et 7e."

Qu'attendre du coup pour la 2e manche de dimanche ?

"Beaucoup mieux j'espère car ce sera au tour de Maxime de nous qualifier. On va d'ailleurs innover avec une qualification en deux parties et donc avec moins de trafic lors des dix dernières minutes. Il faudra avoir la bonne stratégie, mais je pense qu'un Top 5 voire un podium est possible."

Quand vous comparez vos données sur la télémétrie avec celles de Max, où devez-vous encore vous améliorer ?

"Dans les virages lents ou mi-lents comme le premier ici je suis aussi vite que lui. Il fait la différence dans les courbes rapides où il faut couper et prendre les vibreurs. Mais c'est surtout en qualifications que je dois encore travailler, sur un tour en pneus neufs. En course, l'écart n'est que de quelques dixièmes. En qualifs, quand je dois chercher la limite, je commets encore des erreurs. Et quand vous perdez trois dixièmes, cela fait sept places sur la grille."

Pouvez vous nous en dire un peu plus sur la suite de votre carrière. La direction que vous souhaitez prendre ?

"Quand j'ai commencé en moto, je savais que je piloterais jusqu'à la fin, le plus tard possible. J'ai arrêté après 40 ans. Maintenant, une longue carrière s'ouvre à moi en voiture. J'avais débuté ma carrière en karting. J'aime aussi les quatre roues. J'ai déjà gagné en GT et je veux devenir un bon pilote de Grand Tourisme."

Comptez vous rouler jusqu'à 60 ans ?

"Je compte encore rouler longtemps en voiture. Je ne sais pas si ce sera jusqu'à 60 ans, même si physiquement c'est possible."

(Il sourit) : "Je ne sais pas. Soixante ans, c'est peut-être beaucoup mais encore de nombreuses années oui. L'automobile est nettement moins physique que la moto. Vous pouvez donc rester au top plus tard. Je suis dans un bon team, je m'amuse, je peux viser les podiums et je continue à progresser. Tant que cela va comme cela, je vais continuer. Peut-être pas 60, mais au moins 50."

Que ferez vous en 2024 ?

"J'ai un contrat de trois ans avec BMW. L'an prochain, je disputerai le WEC et donc les 24H du Mans avec la M4 de chez WRT. Mais je roulerai encore dans ce championnat GT World aussi, au moins les endurances avec bien sûr les 24H de Spa."

Et toujours avec notre compatriote Maxime Martin ?

"Maxime Martin est un chouette gars et un super pilote. Le meilleur des équipiers. Tout le monde le veut."

"Oui, j'aime Maxime Martin. C'est un très chouette gars en dehors de la voiture, mais c'est aussi le meilleur des équipiers derrière le volant. Tout le monde le veut et je serai très heureux de pouvoir continuer avec lui. Après, j'ai aussi demandé de pouvoir tester le proto BMW Hypercar. Mais je ne sais pas encore si je serai suffisamment compétitif pour prétendre à un volant au plus haut niveau de l'endurance. On verra, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je me concentre sur le GT."