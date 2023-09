Chargé de prendre le départ, Dries passait au travers des embuches du premier tour qui allaient notamment réduire à néant les espoirs de beau résultat de Baptiste Moulin, son équipier norvégien Marcus Paverud finissant dans le bac à graviers au bout de quelques virages après une touchette au volant de la Lambo VSR N°119. Juste avant l'ouverture de la pit window, Vanthoor se retrouvait à la cinquième place.

Profitant d'un peloton encore très compact suite à une autre neutralisation, WRT en profitait pour faire des merveilles avec un pitstop-éclair. Charles Weerts reprenait ainsi la piste en tête ! La BMW M4 N°32 n'allait plus lâcher son bien, Vanthoor et Weerts décrochant leur première victoire de la saison. Ils gardent ainsi leurs chances de titre intactes avant la finale qui aura lieu les 14-15 octobre à Zandvoort. Le podium est complété par l'Audi R8 Tresor de Drudi-Feller et la Ferrari 296 Emil Frey de Costa-Vermeulen.

WRT aurait pu signer un résultat encore plus beau si la BMW N°46 de Maxime Martin et Valentino Rossi n'avait dû renoncer à la fin du premier tour. Poussé dans l'herbe par Simon Gachet au départ, Maxime a dû stopper sa monture qui s'est mise en sécurité, les radiateurs étant obstrués.

Comtoyou Racing finit au pied du podium avec l'Audi R8 N°11 de Lucas Légeret et Chris Haase. Médaille d'argent en Gold Cup pour Boutsen VDS avec l'Audi R8 N°9 de Panis-di Folco. Neuvième au général, le team wavrien devance Comtoyou Racing avec l'Audi R8 N°12 de Fred Vervisch et Nicolas Baert engagée en PRO. Le team gembloutois complète le Top 3 en Gold Cup avec l'Audi N°21 de Gilles Magnus et Finlay Hutchinson. Seizième place absolue pour Adrien De Leener (Porsche Dinamic N°54).