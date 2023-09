GT World : Dans les coulisses du succès de WRT à Valencia

”J’ai vraiment plus difficile avec cette voiture, avoue le petit pilote flamand. L’Audi convenait mieux à mon style. La M4 sous-vire trop. Sauf sur le grand Ring et à Francorchamps où elle est parfaite.”

L’immense Motodrom de Valencia avec ses 250.000 tribunes assises semble vide avec seulement 6 à 7.000 spectateurs a vue de nez. Dont plus de la moitié est venue avec des vêtements, casquettes, drapeaux teintés de fluo et flanqués du célèbre N°46 pour supporter Valentino Rossi, aussi star en Espagne que chez lui en Italie. “C’est ici que j’ai disputé ma dernière course en moto GP et mon premier test en voiture (ndlr : au volant d’une Maserati MC12 GT1). C’est ici que j’ai fait mon premier test avec WRT et déjà fait le plus de tours sur quatre roues. Je suis assez compétitif, ” sourit Vale entre deux séances d’autographes ou de selfies en prenant souvent lui-même la photo avec le téléphone de ses fans.

Valentino Rossi et Maxime Martin encore plein d'espoirs de succès sur la grille de départ. ©LGF

"Vale est notre nouvel attaché de presse. Personne ne peut l'empêcher de dire ce qu'il veut."

Maxime Martin a lu la DH et se marre après les éloges et la véritable déclaration d’amour que lui a faite Rossi la veille. “J’aime Maxime. Il n’y a pas meilleur équipier que lui, a déclaré publiquement l’homme à la boucle d’oreille. “Ils dorment ensemble à Barcelone, plaisante Vincent Vosse. Vale est notre nouvel attaché de presse. C’est lui qui dévoile nos programmes désormais. Personne ne peut l’empêcher de dire ce qu’il veut.”

Et nous on apprécie sa franchise. En résumé, l’Italien disputera l’an prochain le WEC (y compris les 24H du Mans) et “au moins l’endurance en GT3” toujours avec la M4 WRT et son équipier bruxellois à qui BMW proposera, pour patienter, quelques courses d’Imsa en Hypercar. Reste à connaître le nom du Bronze qui complètera l’équipage (zut on a oublié de demander à Vale !) et qui seront les équipiers de l’enfant de la maison Charles Weerts sur la seconde auto.

La BMW n’est pas une bonne tondeuse

Sur la grille de départ, Valentino salue la foule. C’est lui qui prendra le deuxième relais. L’espoir est grand de renouveler son premier succès de Misano ou du moins de signer son troisième podium en sprint cette saison.

Tassé par l'Audi du poleman Simon Gachet, Maxime Martin a dû tondre le gazon de Valencia... ©LGF

Hélas, dès les premiers hectomètres, toutes les chances de l’équipage le plus célèbre du plateau s’envolent. Parti à droite avant de se rabattre dangereusement vers la gauche où se trouvait déjà la moitié de la BMW bleu et jaune fluo, le poleman Simon Gachet oblige Maxime Martin à parcourir une cinquantaine de mètres avec quasi les quatre roues dans l’herbe. “Pushpapy” parvient à conserver la 3e place, mais dès la moitié du circuit on le voit soudainement ralentir : “L’alarme de température moteur s’est allumée, expliquait-il forcément de voir ainsi gâchée une belle chance de succès. “Derrière la safety car, le moteur s’est mis en mode sécurité et j’ai dû m’arrêter. J’ai pu redémarrer après quelques minutes pour rentrer au stand et enlever l’herbe bouchant notre radiateur, mais le moteur avait pris un coup de chaud et on a dû en rester là. Je ne comprends pas que Gachet n’ait pas été pénalisé. Tu ne bouges pas comme cela en ligne droite. J’étais à sa gauche et il m’a forcé à rouler hors piste. Après être parti à droite, il est revenu vers la gauche comme si je n’étais pas là.”

Dans le clan de Rossi et ses supporters c’est une toute grosse déception. Mais Vale restera jusqu’au bout pour encourager le reste de l’équipe et assister au succès de la voiture soeur, la rouge de Weerts-Vanthoor. “J’ai pris un super départ. J’étais en mode cela passe où cela casse,” expliquait Dries. Et c’est passé. Huitième au premier tour, très vite sixième après l’abandon de son équipier et le retrait d’une autre voiture, il doublait Aurélien Panis et était un des premiers à rentrer pour changer de pilote et de pneus. La N°32 était alors 5ème. Dix minutes plus tard, après la valse des pitstops, Charles Weerts se retrouvait en tête moins d’une seconde devant l’Audi de Feller-Drudi à laquelle il allait admirablement résister durant une demi-heure. Cette première place, la BMW WRT la doit bien sûr à ses pilotes mais aussi à nouveau à la rapidité et l’adresse des deux mécaniciens qui ont changé les quatre roues un en temps record. 46.1 d’arrêt, c’est plus d’une seconde et demie de mieux que le deuxième. Et trois secondes de mieux que l’Audi terminant derrière eux. Chapeau à ces gaillards. Ceux de la voiture soeur avaient remporté le pitstop challenge la veille.

Ces deux mécaniciens ont fortement contribué au succès de la BMW M4 de Vanthoor-Weerts en étant les plus rapides de la pitlane pour changer les quatre roues. ©LGF

"Bon anniversaire papa. Avec deux jours de retard, mais bon..."

Au moment de franchir la ligne en vainqueur, Charles voit son équipier debout sur le mur pour le congratuler. Dans le team, tout le monde s’embrasse et se félicite. WRT, We Are a Team. Comme écrit sur leurs chemises, l’équipe belge a gagné en équipe. “C’est notre première victoire en Europe cette année, exulte Charles Weerts. La deuxième à Valencia où je m’étais imposé dans le dernier tour l’an dernier.” Un succès que Charles dédiera à son papa : “Bon anniversaire papa, avec deux jours de retard, “a glissé Charles en embrassant son père Yves toujours aussi passionné et stressé en suivant les exploits de son fiston.

Après la Brabançonne, il est temps de rentrer sous la structure WRT pour fêter cette nouvelle victoire à la belge, avec une bonne bière. “On est remontés à 13 points au championnat. Il en reste 32 à distribuer.”

Ce sera dur certes, mais la paire Vanthoor-Weerts pourra viser un quatrième titre consécutif en sprint lors des finales à Zanvoort face au duo Marciello-Boguslavsky.

Avant cela, il y aura la finale de l’endurance à Barcelone et, dès cette semaine, de nouveaux tests Hypercar au Castellet. “Sur le mouillé,” annonce Vincent Vosse. “Même s’il ne pleut pas, ils arroseront la piste et Michelin sera là avec de bons pneus pluie à tester.”

L’équipe WRT ne s’arrête décidément jamais. Ni de rouler, ni de gagner…