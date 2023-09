Vers un retour des grandes heures belges en endurance

Une première depuis 1965 !

Même si aucun des ces trois protos ne s’est encore imposé en WEC (la BMW V8 M y débutera seulement l’an prochain), on peut dire que c’est la première fois depuis les frères Bianchi et Willy Mairesse en… 1965 (!) que nous aurons au moins trois représentants capables de gagner le classement général dans les épreuves mondiales de longue haleine pour GT et prototypes. Sans compter la demi-douzaine de Belges attendue en GT3 Pro-Am.

Créé en 1953, avec une longue parenthèse entre 1992 et 2012 où il n’a plus été organisé, ce qui s’appelait à l’époque le Championnat du monde des voitures de Sport est aujourd’hui au firmament. En 2024, dix ou onze constructeurs lutteront dans la catégorie supérieure des LMH et LMDh avec Alpine, Lamborghini, BMW et Isotta Fraschini rejoignant Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall et on espère toujours Glickenhaus. En attendant l’arrivée en Europe de l’Acura (Honda) et la concrétisation des projets Aston Martin Valkyrie, McLaren, Mercedes et peut-être Ford avec Red Bull.

Jacky Ickx aurait pu compter le double de titres mondiaux

Photos Bernard Demoulin : Jack Ickx etat d' ame Libre Belgique ( Bernard Demoulin) © Bernard Demoulin

On croit rêver. Et l’intérêt sera d’autant plus grand chez nous que nos meilleurs pilotes rouleront devant renouant ainsi avec une vieille tradition de l’endurance belge remontant à il y a une quarantaine d’années quand un certain Jacky Ickx, sextuple vainqueur des 24H du Mans (seul Tom Kristensen a fait mieux avec 9 succès), a été sacré champion du monde d’endurance à deux reprises en 1982 et 1983 à l’époque des Porsche 956 Rothmans.

À lui seul, celui que l’on surnomme toujours “Monsieur Le Mans” a remporté 32 des 59 succès belges en endurance entre 1967 (victoire aux 1000 km de Spa sur une Ford GT40 partagée avec Dick Thompson) et le 1er décembre 1985 quand il a imposé avec Jochen Mass sa 962C aux 800 km de Selangor sur le circuit de Shah Alam achevant sa carrière avec un titre de vice-champion.

Mais le grand Jacky Ickx, deux fois vice-champion du monde de F1 (8 victoires), compterait au moins le double de titres si le championnat pilotes avait déjà existé dans les années septante. Dans le temps, seuls les constructeurs étaient récompensés en endurance. En 1976, il remporta ainsi quatre courses pour offrir la couronne à Porsche. Mieux encore en 1972 avec six victoires aux côtés de Mario Andretti et Clay Regazzoni sur la Ferrari 312 PB championne.

À cette glorieuse époque, les meilleurs pilotes partageaient leurs week-ends entre les Grands Prix et les grandes courses d’endurance et la Belgique se passionnait autant pour le GP de Monaco que pour les 24H du Mans remportées en 1969, 1975, 1976, 1977, 1981 et 1982 par celui qui reste – et restera sans doute encore longtemps – le plus grand pilote belge de tous les temps.

Thierry Boutsen, le dernier il y a 37 ans

Thierry Boutsen emmène la meute lors des 1000 km de Spa 1986 où la sécurité au pied du Raidillon n'était pas vraiment la même qu'aujourd'hui... ©Patrick Rixhon

Si quatre Belges seulement ont remporté les 24H du Mans (six victoires pour Ickx, quatre pour Olivier Gendebien, une pour Paul Frère et une pour Lucien Bianchi), ils sont dix à s’être imposés en Mondial d’Endurance.

Le premier succès remonte à 1958 avec la victoire, lors de la Targa Florio, d’Olivier Gendebien (en compagnie de l’Italien Luigi Musso) décrochant dans la foulée son premier triomphe dans la Sarthe sur la Ferrari 250 TR58 avec l’Américain Phil Hill.

Quatre ans plus tard, Gendebien remportait une nouvelle fois la Targa, cette fois avec son compatriote Willy Mairesse décrochant quatre autres succès.

Parmi les vainqueurs uniques, on retiendra encore les noms de Georges Berger (avec Lucien Bianchi lors des Routes de France 1964), Teddy Pilette (500 km du Nürburgring 1963), Mauro Bianchi (avec son frère lors des 500 km du Ring 1965) ou Pierre Dieudonné lauréat des 24H de Spa 1981 comptant cette année-là pour le Mondial des voitures de Sport.

Enfin, Thierry Boutsen a remporté les 1000 km de Monza 1983 sur la Porsche Joest partagée avec Bob Wollek et est le dernier vainqueur en date d’une joute mondiale, le 14 septembre 1986 lors des 1000 km de Spa où il a imposé, avec Frank Jelinski, la Porsche Brun aux célèbres couleurs de la bière Jagermeister. Il y a déjà plus de 37 ans…

Espérons que les frères Vanthoor et Stoffel Vandoorne ouvriront, dès l’an prochain, une nouvelle ère de l’endurance belge comptant chez nous beaucoup de fans passionnés.