Christophe Bourguignon (LCR-Honda) : "Un GP de Belgique ? Inimaginable à ce stade"

Christophe, comment va la MotoGP ?

”L’après-Valentino Rossi (NdlR : parti à la retraite fin 2021) a été compliqué. Avec lui, et même déjà un peu avant, la discipline a grandi, grandi, grandi avec à chaque fois plus de spectateurs, de chaînes télé intéressées, etc. Avec son talent, sa personnalité et ses fans, Rossi a vraiment tiré la MotoGP vers le haut. Mais, à mes yeux, ce phénomène s’est aussi produit car la F1, sa rivale en sports mécaniques, était en perte de vitesse. Les deux mis ensemble ont bénéficié à la MotoGP. Valentino parti, il nous manque probablement des pilotes avec son charisme. Et comme la F1 s’est redynamisée en termes d’images télé etc., la MotoGP est un peu rentrée dans le rang. Mais je ne m’inquiète pas. Il n’y a pas le feu au lac… Je me dis plutôt que ce sont les années Rossi qui étaient exceptionnelles.”

Vous travaillez pour le team LCR-Honda, mais au fait, c’est quoi un team “satellite” ?

”Les teams officiels émanent directement d’une marque et je ne dis pas que les fonds sont illimités, mais leurs budgets sont 5 à 8 fois supérieurs aux nôtres. Tout est bon pour optimaliser la performance. Nous ne disposons évidemment pas des mêmes moyens. Et différence capitale : on loue le matériel à Honda via un deal qui s’articule autour de quatre motos (deux pour chacun de nos pilotes), du support et un certain budget de pièces et d’évolutions. Le reste est payant. Au niveau matériel, les motos d’un team usine ou d’une équipe satellite comme la nôtre sont très proches… en début de saison. Les moteurs (scellés) sont même identiques chez Honda. Du coup, une fois assemblées, les motos Honda et Honda LCR sont à 95 % semblables aux premiers essais. Par contre, ce qui va faire la différence, c’est l’évolution. Une usine aura toujours une ou plusieurs longueurs d’avance.”

Quelles sont les autres différences ?

”Les teams d’usine sont beaucoup plus étoffés en personnel : chez Honda LCR, nous sommes une vingtaine de personnes pour gérer l’aspect “piste” d’un week-end de Grand Prix auxquelles il faut ajouter six ou sept personnes pour l’hospitalité, la presse, l’accueil des sponsors, etc. Dans son box, le team d’usine Honda n’aura qu’une ou deux personnes en plus pour travailler sur les motos, mais en coulisses, il dispose d’un ingénieur “châssis”, d’un autre pour le moteur, d’un autre encore pour la cartographie etc. Attention, ces gars-là nous informent et sont aussi des supports pour nous, mais ils restent prioritairement affectés au team officiel. En gros, sur les circuits, les teams d’usine sont le double de nous.”

”Baltus en MotoGP ? Il y a encore de la route…”

2023 est une saison difficile pour Honda (5e des constructeurs avec une seule victoire pour huit à Ducati) et donc pour vous en tant que team satellite. La faute de l’usine d’avoir tout misé sur Marc Marquez longtemps absent ces dernières années (car blessé, opéré, et convalescent à répétition) ?

”C’est clair que quand tu as un gars qui accumule les victoires et les titres (NdlR : huit sacres pour l’Espagnol dont six en MotoGP entre 2013 et 2019), tu te dis inconsciemment que tout va bien et tu ne développes pas la moto de la même façon. Tu essaies même surtout de ne pas la changer puisqu’elle lui convient et devient la référence. Il y a donc eu une certaine inertie et Marquez “out” quasi deux ans sur blessures, le train MotoGP a continué à avancer sans le wagon Honda. Du coup, il faut l’avouer, techniquement, on est un cran en dessous… Mais je laisse la pression à Honda et j’implore LCR à rester zen. Rins a gagné aux USA et jouait devant en Italie début juin où il s’est cassé la jambe, hélas”.

Un Grand Prix de Belgique MotoGP, vous y croyez ?

”Inimaginable à ce stade ! Ce serait super évidemment, mais il y a vraiment du boulot à faire côté sécurité et en outre, il y a tellement de pays candidats à une place au calendrier et aux moyens conséquents que j’en doute.”

Parle-t-on de Barry Baltus, notre représentant en Moto2, dans le paddock ?

”Moi oui, notamment avec Bernard Ansiau (NdlR : autre compatriote ingénieur de piste “historique” de Rossi) avec qui je suis souvent. Barry est encore en phase d’apprentissage, et comme les pilotes sont toujours sur la corde, les limites sont parfois atteintes. Un jour en MotoGP ? Il y a encore de la route…”