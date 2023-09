East Belgian Rally : Max Potty pour le titre à Saint-Vith

À lire aussi

Restant sur une faute éliminatoire à Roulers, le pilote de la Citroën C3 prétend être là “pour s’amuser sans songer à la pression du championnat”. Cédric De Cecco (C3), Jos Verstappen (Fabia) et Niels Reynvoet (C3) sont les trois seuls à pouvoir empêcher à la régulière le jeune Hamoirien de 23 ans de terminer dans le top 3 et devenir ainsi le plus jeune champion de l’histoire battant Patrick Snijers de deux ans.