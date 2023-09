Pour la victoire finale, on compte dix-sept LMP2 Oreca (dont treize ont participé aux dernières 24H du Mans) scindées en deux catégories, Pro et Pro-Am.

Parmi les pilotes on retrouve quelques grands noms comme le lauréat des 500 Miles d’Indianapolis et du GP de Monaco de F1 Juan Pablo Montoya faisant équipe avec son fils Sebastian chez Dragonspeed. Mais aussi Nelson Piquet Jr plus célèbre pour s’être jeté dans le mur à Singapour sur ordre de Flavio Briatore plutôt que pour son maigre palmarès en F1. Mais le Brésilien est toujours très rapide.

Pas de candidat belge au podium absolu cette année, mais on note la présence de l’équipe belgo-luxembourgeoise DKR dont le proto porte toujours les couleurs belges du Mans avec notre compatriote Tom Van Rompuy au volant. Associé au Français Berthon et à l’Espagnol Alvarez, notre très bon pilote bronze rêve d’un premier podium en Pro-Am cette année en ELMS.

Pas de représentant parmi la douzaine de LMP3, mais bien en GTE-AM avec Alessio Picariello candidat aux honneurs sur la Porsche Proton et Ulysse De Pauw hélas pas assez bien secondé sur sa Ferrari AF Corse pour espérer pouvoir ramener un trophée.