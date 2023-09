La bataille a été acharnée tout au long de la journée, l’ex-pilote de F1 prenant le leadership à l’issue de la 8e spéciale et résistant jusqu’au bout et cette fois sans commettre de faute au retour du pilote Hyundai.

Après la pole du fiston à Suzuka, Jos, copiloté par notre compatriote Renaud Jamoul, a accueilli ce succès sans euphorie : “Je suis content,” a-t-il juste déclaré à l’arrivée.

Deuxième, Cherain signant le dernier scratch à la lueur des phares pour deux dixièmes, aura tout donné et ne pouvait éprouver aucun regret. Le Liégeois profite de l’abandon précoce du leader du championnat Maxime Potty (cardan puis suspension cassée) pour prolonger de deux mois le suspense pour le titre belge. Il revient en effet à 23 points du jeune Hamoirien avant la finale de Spa où trente unités resteront à distribuer et où il devra impérativement s’imposer tout en espérant que le pilote Citroën ne marque pas plus de sept unités.

Niels Reynvoet complète le podium à 52 secondes devant Charles Munster et le local Tobias Bruls.

Douzième place pour Tom Boonen sur sa Skoda Rally2 juste devant l’Alpine d’Amaury Molle, vainqueur en R-GT sur son Alpine.