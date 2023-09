GTE : Pole à domicile pour "Pica" !

Alessio Picariello aura le bonheur de partir en pole position pour sa course à domicile. Son équipier américain Ryan Hardwick a réalisé la pole position en catégorie GTE pour les 4 Heures de Spa-Francorchamps au volant de la Porsche 911 RSR N°16 du Proton Competition.

Avec un chrono en 2:17.385, Hardwick a devancé de plus de six dixièmes son premier poursuivant, l'Aston Martin Vantage N°72 TF Sport qualifiée par le Français Arnold Robin. C'est la première pole position de l'année en European Le Mans Series pour le trio Picariello-Robichon-Hardwick. Troisième temps pour la Ferrari 488 N°66 JMW Motorsport du Singapourien Martin Berry.

Ulysse De Pauw partira de plus loin sur la grille. Son équipier grec Kriton Lendoudis a qualifié la Ferrari 488 N°51 AF Corse au dixième rang de la catégorie, à près de trois secondes de Hardwick.

LMP3 : Top 10 pour DKR

En LMP3, la pole a été signée par Oscar Tunjo sur la Duqueine N°12 du WTM by Rinaldi Racing avec un temps en 2:10.554. Le tiercé de tête est complété par les Ligier du Team Virage et du Nielsen Racing. La Duqueine N°3 du DKR Engineering est 10e, à 2.020 de la pole, grâce aux efforts de James Winslow.

LMP2 Pro-Am : Van Rompuy 3e !

C'est le LMP2 qui, comme de coutume, a conclu les qualifications. Tom Van Rompuy a fait mieux que se défendre dans la session réservée aux Pro-Am en réalisant le 3e temps sur l'Oreca N°3 du DKR Engineering. Le meilleur chrono a été signé par Salih Yoluc sur la N°34 du Racing Team Turkey en 2.05.221. Giorgio Roda se hisse en deuxième position sur la N°99 du Proton Competition.

LMP2 : Lynn met tout le monde d'accord

Le pilote officiel Cadillac Alex Lynn a fait parler la poudre sur l'Oreca N°25 du Algarve Pro Racing. Le Britannique a réalisé la pole absolue en 2:03.564. Il a eu le dernier mot face à Phil Hanson (Oreca United N°22) et Laurents Hörr (Oreca IDEC N°28). Le Top 5 est complété par René Binder (Oreca Duquine N°30) et Jonathan Aberdein (Oreca Inter Europol N°34). On notera que les six premiers sont regroupés en seulement sept dixièmes !

Le départ des 4 Heures de Spa-Francorchamps sera donné ce dimanche sur le coup de 11h30.