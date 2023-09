Pour cause, les débats furent particulièrement agités avec, notamment un spectaculaire carambolage au premier freinage à la Source. Le grand responsable de ce capharnaüm était Manuel Maldonado (Oreca Panis Racing N°65), digne de son cousin Pastor, qui loupait totalement son freinage et emportait dans sa chute plusieurs concurrents de taille, dont IDEC Sport et United Autosport ! Beau strike.

La course a été émaillée par de nombreux drapeaux jaunes, un dernier FCY étant déployé à 7 minutes de l'arrivée. Au final, Algarve Pro Racing décrochait la timbale avec l'Oreca N°25 d'Alex Lynn, Kyffin Simpson et James Allen. Ils s'imposent devant les meilleures formations de la classe LMP2 Pro-Am. Le podium absolu est ainsi complété par l'Oreca COOL Racing N°37 de Jakobsen-Coigny-Lapierre et l'Oreca AF Corse N°83 de Perrodo-Rovera-Vaxivière. La suite du quinté est occupé par la Racing Team Turkey N°34 de Yoluc-Delétraz-Eastwood et la United N°21 de Schneider-Piquet Jr-Meyrick.

On n'est pas passé loin d'un beau résultat dans le clan du DKR Engineering. Après un beau premier relais de Tom Van Rompuy, l'écurie eupenoise pouvait revendiquer un podium. Mais Sebastian Alvarez n'entendait pas les injonctions de son team pour ravitailler alors que l'avant-dernière Safety Car de la course s'apprêtait à monter en piste. Le Mexicain devait passer par son stand à 10 minutes de l'arrivée, ce qui condamne l'Oreca N°3 à la onzième place absolue, la huitième en LMP2 Pro-Am.

La victoire en LMP3 est revenue au COOL Racing avec la Licier-Nissan N°17 de Chila-Siebert-Garcia devant l'Inter Europol N°13 de Cristovao-Askey-Brichacek et l'EuroInternational N°11 de Bell-Ali.

Comme en qualifications, la plus grande satisfaction belge est venue d'Alessio Picariello sur la Porsche 911 RSR N°16 du Proton Competition. Le Carolo, chargé de la fin de course, a dû faire face à la pression constante de Matteo Cairoli sur la 911 RSR N°60 Iron Lynx. Jusque dans le dernier tour, Alessio a dû résister aux assauts de sa voiture habituelle en WEC. Pour 599 millièmes, "Pica" et ses équipiers Zac Robichon et Ryan Hardwick s'imposent. Une victoire savoureuse pour Picariello qui triomphe ainsi sur ses terres et augmente son leadership au championnat GTE.

Ulysse De Pauw a pour sa part signé son meilleur résultat de la saison en terminant quatrième sur la Ferrari 488 N°51 AF Corse qu'il partage avec Rui Aguas et Kriton Lendoudis. Le Grézien a de nouveau tiré son équipage vers le haut et ne termine qu'à 3,6 secondes du podium.

La finale aura lieu à Portimao, au Portugal, où deux courses sont prévues. Rendez-vous en octobre pour le dénouement de l'European Le Mans Series 2023 !