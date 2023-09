Du côté des teams, l’équipe Mercedes Akkodis AS Team de Jérôme Policand possède 96 unités contre 81 au représentant de BMW, le Rowe Racing. Un écart de 15 unités alors que 26 sont encore en jeu. Pour être couronnée, l’équipe allemande doit espérer signer la pole et s’imposer au terme des 3h tout en espérant que leur rivale ne termine pas dans les quatre premiers.

C’est encore moins indécis du côté des pilotes puisque Jules Gounon, Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy possèdent 18 points d’avance (94 à 76) sur le trio Eng-Yelloly-Wittmann.

Comme souvent, le résultat des 24H de Spa est déterminant et l’équipe belge WRT paie cher l’abandon de Charles Weerts, Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde.

Dans les sous-catégories par contre, l’autre équipe belge ComToYou est nominée à quatre reprises et peut décrocher trois, voire quatre médailles d’or.

Dans le classement Gold précisément tout d’abord au niveau des teams (94 points contre 88 à Winward) et des pilotes puisque le fils du patron Nicolas Baert, associé à Maxime Soulet, mène avec 24 points d’avance face aux trios De Haan-Fagg-McDonald et Schumacher-Zug-Born. Autrement dit, seul un abandon peut encore priver les deux Belges du titre.

Ce sera plus compliqué au niveau du championnat teams Silver puisque CTY possède 18 unités de retard sur GRT Grasser Racing Lamborghini. Mais au niveau des pilotes Silver, Loris Hezemans, Finlay Hutchinson et notre compatriote Sam Dejonghe ne comptent que cinq unités de retard et ont donc toujours leur sort entre les mains. Un succès dimanche et ils tresseront les lauriers.

Enfin, même s’ils n’ont plus rien à gagner en endurance, Team WRT est toujours en lice face à Akkodis AS pour le sacre GT World général tenant compte des championnats sprint et endurance. Pour garder ses chances avant la finale de Zandvoort, la formation de Vincent Vosse et Yves Weerts doit absolument terminer devant la Mercedes de pointe.