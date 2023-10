GTWC Barcelone : Doublé AF Corse, Boutsen VDS gagne en Gold, deux titres pour Comtoyou

AF Corse - Francorchamps Motors n'en demandait pas tant pour réaliser un plantureux doublé avec ses 296 GT3, la N°51 de Shwartzman-Nielsen-Rovera s'imposant devant la N°71 de Fuoco-Serra-Rigon. Le podium est complété par la Porsche 992 GT3 N°96 Rutronik Racing de Olsen-Heinrich-Preining complète le podium.

Le Top 5 était complété par l'inévitable Mercedes-AMG GT3 N°88 Akkodis-ASP de Jules Gounon, Raffaele Marciello et Timur Bogulavskiy. Les trois pilotes empochent le titre chez les pilotes en Pro Cup tandis que l'écurie de Jérôme Policand est sacrée chez les Teams.

On a soufflé le chaud et le froid dans le camp belge. WRT a connu un dimanche difficile en Catalogne qui a commencé avec l'abandon précoce de la BMW M4 N°46 de Martin-Farfus-Rossi. Après avoir perdu son pare-choc arrière suite à un accrochage, la N°32 de Vanthoor-Van der Linde-Weerts a pris la onzième place. Le trio de la béhemme rouge termine à cette même place au championnat Pro Cup.

Deux nouveaux titres pour Comtoyou

Comtoyou Racing a vécu un épilogue contrasté pour son avant-dernière course avec Audi en GT3. La R8 LMS de pointe, la N°11 de Vervisch-Magnus-Haase, a renoncé en fin de course quand Christopher Haase se faisait surprendre par une trainée d'huile et finissait dans les graviers. Top 5 en Gold Cup pour la N°21 de Soulet-Baert-Hofer. Heureusement, Nicolas Baert et Maxime Soulet avaient amassé assez de points pour décrocher le titre dans leur classe. L'écurie de Jean-Michel Baert et François Verbist l'emporte par ailleurs chez les teams en Gold Cup. Le trio Dejonghe-Hezemans-Hutchinson termine vice-champion en Silver Cup sur la N°12, la couronne revenant à Schmid-Hites-Van Berlo (Lamborghini Grasser).

La Brabançonne a retenti en Espagne grâce à Boutsen VDS qui a décroché la victoire en Gold Cup avec l'Audi R8 LMS N°9 de Panis-di Folco-Eteki. Le trio franco-italien termine par ailleurs à la quatrième place du championnat dans cette catégorie.

Le GT World Challenge Europe n'est pas encore fini puisque la finale de la Sprint Cup aura lieu dans deux semaines sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas.