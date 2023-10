Il n'y a pas que trois teams (soit 9 voitures) avec les BMW de WRT et les Audi Comtoyou et Boutsen/VDS. Ni bien sûr la vingtaine de pilotes de chez nous participant régulièrement aux compétitions avec plusieurs titres mondiaux à la clé, notamment les trois dernières couronnes sprint pour la paire Charles Weerts-Dris Vanthoor ou le récent titre en Gold Cup de Maxime Soulet et Nicolas Baert.

Lors des week-ends de courses GT3, GT4 et GT2, on croise aussi pas mal de têtes connues chez nous. Le savoir-faire belge et notre expertise du sport auto s'exportent plutôt bien et sont appréciés par nos amis français.

Voici la liste, sans doute non-exhaustive (désolé pour ceux que l'on aurait oublié), de nos représentants sur le pont SRO.

-Alain Adam (Directeur de course GT3 et FFSA GT)

-Claude Surmont (Ingénieur responsable de la célèbre Balance de Performances, la BOP, secret de la réussite du GT3)

-Adelheid Terryn (responsable presse)

-Thomas Bastin (speaker officiel et rédacteur des communiqués de presse pour le GT3, GT4 et FFSA GT)

-Gert Vermersch (traductions en NL et GB)

-Guislain Verriest (Manager pitlane GT3, GT4, FFSA GT)

-Thierry Lacourt (Manager Pitlane GT4)

-Patrick Hecq (photographe officiel)

-Wim Cools (Steward officiel GT4)

-William Watté (Directeur de course GT4)

-Maria Verriest (identification technique)

-Alain Marquet (contrôleur technique GT3)

-Adriano Daniello (contrôle technique GT3)

-Fabrice Cartenschat (contrôleur technique GT3/GT2)

-Lucas Boever (contrôleur technique GT4)

-Jean-Marie Beauloye (contrôleur technique GT4)

-Remy Foucart (contrôleur technique GT4)

-Sacha Maréchal (contrôleur technique GT4)

-Murielle Poupier (secrétaire sportive)

-Geoffrey Chaumont (logistique)

-Anthony Defailly (logistique)

-Anatole Fromont (logistique)

-Jules Goquillo (logistique)

-Wim Doms (attaché de presse GT4)

-Pascal Witmeur (project manager 100 ans 24H Spa)

-Geoffrey Saenen (project manager 100 ans 24H de Spa)