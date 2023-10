L'annonce officielle a été faite ce mercredi par Lawrence Stroll lui-même. Avorté, le projet Aston Martin Valkyrie avait été un des premiers annoncés en 2021. A l'époque en collaboration avec Red Bull et Adrian Newey. Mis au frigo, il ressort aujourd'hui avec l'engagement d'au moins un proto Valkyrie Hypercar lors du WEC (et donc des 24H du Mans) mais aussi du championnat américain IMSA en 2025. La Valkyrie AMR propulsée par un V12 Cosworth de 6,5 litres développant à la base 1000 chevaux sera alignée par l'équipe britanique Heart of Racing.

Aston Martin rejoint Toyota, Ferrari, Porsche, BMW, Alpine, Lamborghini, Peugeot, Honda et Cadillac en Hypercar. ©Aston Martin

Si l'on tient compte d'Acura qui reste pour l'instant aux USA, cela nous fait donc aujourd'hui treize marques disposant à l'échéance 2025 d'une Hypercar (LMH ou LMDh). Avec toujours des projets à l'étude chez McLaren, Mercedes, Ford et Hyundai.