Joël Smets, légende du motocross : “Notre sport a toujours sa place”

À la veille de la 76e édition de cet officieux championnat du monde par pays, ce week-end à Ernée en France, le quintuple champion du monde (4 titres en 500 cc entre 1995 et 2000, un sacre en 650 cc en 2003) devenu Team Director chez KTM (et donc boss de Liam Everts ou Sacha Coenen entre autres pilotes) se met à table.

Joël, que vous évoque aujourd’hui le Motocross des Nations ?

”Surtout des bons souvenirs ! Certes, je ne suis plus pilote depuis très longtemps (fin 2005), mais cela reste à mes yeux la plus grande course de l’année. Dans notre sport individuel, les championnats et le Mondial restent le plus important, c’est sûr, mais en tant que fan de motocross et de sport en général, “les Nations” comme on dit, reste le plus beau rendez-vous. C’est une ambiance extraordinaire, les pilotes se donnent à fond pour leur pays. C’est un truc qu’on ne voit qu’une fois par an. J’adore cet esprit d’équipe. D’ailleurs, avant la moto, j’ai joué de nombreuses années au foot. J’aimais la vie en groupe, travailler ensemble, se motiver l’un l’autre et entre partenaires s’aider à se surpasser. Pour moi, l’intérêt d’évoluer en équipe, c’est d’essayer d’être plus fort que la somme des individualités. Si sur un terrain de foot, 11 joueurs jouent vraiment ensemble, ils sont comme 12 ou 13… Idem en basket, volley etc. Aux Nations, c’est un peu pareil… En tout cas, j’ai toujours eu l’impression qu’avec Stefan ou Marnicq (Bervoets) – des adversaires le reste de l’année ! –, on a toujours évolué comme ça. Et c’est encore cet esprit d’équipe que j’ai essayé d’insuffler durant mon capitanat (2007-2017)”.

Justement, quels souvenirs gardez-vous de cette période à la tête de l’équipe belge ?

”Je suis très fier de mes titres individuels mais aussi de ce parcours de team-manager. Quand j’ai repris les rênes à la suite de Joël Robert – c’était son souhait de me confier les clés –, j’y ai mis toute mon énergie et, jeune retraité, j’ai fait ce job (bénévole) avec passion et plaisir. J’en avais le temps. Quand vers 2010/11, j’ai repris un job chez Suzuki, j’ai encore pu composer, mais en rejoignant KTM en 2015, c’est devenu impossible de cumuler ces fonctions très chronophages. J’ai rendu mon tablier des larmes aux yeux mais quand je fais quelque chose, je veux le faire bien et là, je n’en avais plus le temps. Je l’avais constaté les deux dernières années et je ne voulais plus continuer comme ça. J’ai quitté mon poste avec des regrets, mais réaliste.”

Vous avez l’impression que les pilotes d’aujourd’hui attachent toujours autant d’importance au Mx des Nations ?

”Oui, je sens que ça vit très fort autour de ça depuis quelques semaines dans le paddock. Vous savez, en vivant quasiment H24 avec différents pilotes, et notamment les champions du monde MxGP (l’Espagnol Jorge Prado, GasGas) et Mx2 (l’Italien Andrea Adamo, KTM) – NdlR : KTM, Gas Gas et Husqvarna font partie du même groupe industriel –, j’ai pu constater qu’une fois les titres acquis, le focus s’est vite mis sur Ernée. Les pilotes ont hâte d’affronter, en équipes, des adversaires qu’ils ne rencontrent pas ailleurs (les Américains, d’ailleurs coachés de très longue date par notre autre illustre compatriote Roger De Coster, les Australiens, les Sud-Américains,…)”.

guillement Je crois aux chances de la Belgique.

Quid des chances de l’équipe belge (la plus jeune du plateau avec 19,3 ans de moyenne), alignée ce week-end, par votre successeur Johan Boonen (Jago Geerts en MxGP, Liam Everts en Open et Lucas Coenen en Mx2) ?

”On dit la France favorite à domicile, mais moi j’y crois ! On a une bonne équipe, un bon collectif. Mais dans un sens comme dans l’autre, tout peut toujours arriver aux Nations. C’est une course d’un jour et on a souvent vu des surprises, voire des rebondissements. Il faut parfois attendre jusqu’à la fin de la dernière manche. En 2013 d’ailleurs, année de notre dernier titre, je me souviens très bien qu’au départ de la troisième manche, Clément Desalle a chuté, se déboîtant l’épaule. J’étais à son chevet au poste de secours, certain que notre chance était passée avec un seul pilote encore en course. J’étais déçu mais fataliste : cela faisait partie du sport. Il devait rester entre 5 et 10 minutes de course quand je suis sorti de cette tente pour entendre le speaker annoncer que la Belgique était toujours en tête du classement général. Je n’en croyais pas mes oreilles. Preuve qu’aux Nations, il ne faut jamais désespérer, même en cas de malchance.”

Parlez-nous un peu des trois pilotes belges…

”Liam (19 ans, KTM) est dans un bon planning de carrière. J’étais convaincu qu’il pourrait signer des podiums ou des victoires cette année en Mx2 et il l’a fait (huit podiums, trois succès). Il n’a pas été super-brillant aux deux derniers Grands Prix de la saison, mais ce week-end, il va rouler en Open, soit avec une 350 cc, ça va le changer et donc c’est un nouveau challenge. Ça va lui faire du bien et il va bien faire, je pense. Malgré ses 16 ans seulement, Lucas (Husqvarna), c’est un talent énorme, on le sait. S’il va découvrir le Mx des Nations, il vit en France donc il connaît ce genre de circuits qui convient bien à son style de pilotage. Il est très, très motivé et très fier de défendre nos couleurs. Ce sera un contexte nouveau, mais il l’abordera avec sa moto MX2 habituelle donc c’est un avantage. Quant à Jago (23 ans, Yamaha) comme l’an dernier, il sera au guidon d’une MxGP… aussi sa moto de la saison prochaine d’ailleurs (NdlR : puisqu’il va monter de catégorie en 2024). Il a encore raté le titre Mx2 qu’il visait, mais c’était évident depuis un moment et son absence pour blessure, donc sa déception est digérée. Mieux : il veut se rattraper !”

Avec ces trois-là et aussi le jumeau de Lucas, Sacha Coenen, ou, demain, le fils de Marnicq (Bervoets), Jarne (14 ans, vice-champion du monde 85 cc qui va monter en 125 cc), l’avenir du Mx belge est assuré, non ?

”Oui, espérons qu’avec eux, on ait encore notre mot à dire dans le concert mondial et que cela fera naître des vocations. Même si, en Belgique, cela reste plus compliqué que dans certains pays, notamment à cause du manque d’infrastructures d’entraînement. Ok, on ne reviendra sans doute plus à la situation d’il y a 20 ou 30 ans avec pas mal de circuits où rouler et donc de pilotes à pratiquer, mais tout n’est pas noir. D’ailleurs, pas plus tard qu’il y a quelques jours, on a eu des bonnes nouvelles venant de Lierneux, un ancien circuit au permis désormais renouvelé. Il rouvrira donc bientôt et c’est évidemment cela qu’il nous faut. Ceci étant, si j’ai effectivement signé en son temps des lettres ouvertes avec Stefan Everts ou d’autres pour dénoncer nos soucis au monde politique, il n’est finalement pas le seul responsable. L’intolérance des gens, la mentalité à rouspéter pour tout motocross, padel etc, est aussi un frein…”

Et au niveau international, le motocross existe encore ?

”Oui, et je veux continuer à y croire. Je pense que notre sport a toujours sa place et quand je vois les Grands Prix, je constate qu’il intéresse encore pas mal de monde. Vous verrez, à Ernée, il y aura 30 à 40 000 spectateurs, ce sera la folie. Qu’est-ce qu’il faudrait changer pour revenir “aux belles années”, côté effectifs/inscrits notamment ? L’argent étant le nerf de la guerre, il faudrait revenir aux championnats d’Europe et du Monde à des participations plus accessibles, avec des primes etc, pour aider les jeunes pilotes et leurs parents. Pour l’instant, tout est payant alors qu’avant, selon les résultats, on touchait des primes, défraiements de déplacements, etc. C’est dommage de louper des talents pour des raisons financières.”

Pour Joël Smets, c’est motocross un jour, motocross toujours ?

”Oui, après ma carrière (1989-2005), j’ai pris un peu de distance, pour souffler, récupérer et réfléchir à mon avenir, mais j’ai vite remarqué que le motocross, c’est ma vie. Encore aujourd’hui. Et à l’heure où on parle, je suis déjà impatient de vivre le départ de la première manche, dimanche à Ernée. L’adrénaline monte. Cela me donnera la chair de poule, je le sais…”