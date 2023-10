Le Superbiker de Mettet a encore pris du galon

Ce week-end encore, le Superbiker sera le centre du monde de la discipline puisque sa 36e édition sera couplée à la finale du championnat du monde Supermoto S1GP dont ce sera la première venue sur le circuit Jules Tacheny (tracé qui fête ses 100 ans cette année). La Belgique sera, ainsi, la 6e et dernière étape de ce Mondial qui sacrera son champion 2023 dimanche en Entre-Sambre-et-Meuse. Trois pilotes peuvent encore monter sur le trône : le double tenant du titre (2021 et 2022) et leader du championnat, l’Allemand Marc-Reiner Schmidt, a vu son dauphin autrichien Lukas Höllbacher se rapprocher à 3 points tandis que le Français Thomas Chareyre, déjà couronné huit fois entre 2010 et 2020) est 3e à 42 unités de la première place. Avec 81 points encore en jeu, ça promet. Cerise sur le gâteau, notre représentant en Mondial de vitesse pure (Moto2), le jeune Héronnais Barry Baltus devrait être au départ de cette finale avant de rallier l’Asie (GP de Thaïlande le 15 octobre).

Outre cette finale Supermoto S1GP, le Superbiker proprement dit ne manquera évidemment pas d’attrait d’autant que si les manches S1GP seront séparées de celles du Superbiker, les 15 premiers du classement final du GP seront retenus pour la finale du Superbiker. Un rendez-vous où Marc-Reiner Schmidt convoitera une… sixième victoire ! Cela ferait de lui le recordman des titres devant le Français Stéphane Chambon avec qui il partage depuis l’an dernier le record de cinq succès à Mettet.