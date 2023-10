Nouveau record d'affluence pour les 8H Fun Cup de Zolder

Il n’est pas rare de voir la Fun Cup powered by Hankook battre des records. A l’occasion du Zolder Fun Festival ce week-end, cadre habituel de la finale de la saison, ils seront ainsi plus de 50 teams à se mesurer durant les 8 heures de course. Un chiffre record pour l’organisateur Kronos Events ! La bagarre sera acharnée sur l’ancien circuit de F1 limbourgeois. Il faudra en effet attendre le baisser du drapeau à damier, dimanche vers 18h, pour connaître les équipages qui monteront sur les derniers podiums d’une saison déjà réussie et sacrer les champions 2023 ! La lutte pour le titre au général retient bien sûr l’attention, même si elle se résume à un duel interne au Milo Racing. Lorenzo Donniacuo, vainqueur pour la seconde année du Hankook Qualifying Trophy, Kevin Caprasse et Timo Van Impe (#280 Milo Socardenne) sont les mieux placés au classement après leur victoire sur l’Anneau du Rhin. De son côté, la #480 Milo Tourneur – tenante du titre – alignera un équipage inédit composé de Simon Tourneur, Maxime Soulet, Frédéric Bouvy et Jean-François Olivier. Ils seront nombreux à vouloir déloger ces deux équipages du podium du Zolder Fun Festival. La #498 Compact Machinery by Leader (Benoit Dupont-Tristan Földesi-Matts Breckpot-Edouard Chevalier) et la #446 Milo Racing (Pieter Ooms-Kevin Balthazar-Sébastien Kluyskens) sont les principaux challengers. Il faudra aussi surveiller le retour de CG Racing qui alignera William Godefroid et Behhan Danhier sur la #219.