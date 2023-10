Motocross des Nations : Liam Everts le Belge le plus en vue en qualifications

Ce samedi en qualifications, Liam Everts (KTM) a été notre compatriote le plus en vue se classant 3e des essais de la catégorie Open. Pilote d’une Mx2 d’habitude, le fils de qui vous savez n’a visiblement pas mis trop de temps à s’adapter à la 350cc qu’il pilote ce week-end. De bon augure pour ce dimanche. C’est le Français Maxime Renaux (Yamaha), champion du monde Mx2 en 2021 qui a dominé ces premiers débats devant l’Espagnol Ruben Fernandez (Honda).

En MxGP, le champion du monde espagnol Jorge Prado (GasGas) s’est montré à la hauteur de son récent titre en devançant l’Australien Jett Lawrence (Honda), l’un des très gros bras de ce Mx des Nations après avoir encore dominé la saison aux USA (champion 450 et invaincu). Le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) a pris la 3e place tandis que Jago Geerts (Yamaha) a dû se contenter de la 7e position finale des essais de cette catégorie qui sera la sienne l’an prochain.

En Mx2 enfin, sur une piste qu’il adore et où il avait remporté le GP de France l’an dernier, le Français Tom Vialle (KTM) s’est rappelé au bon souvenir de tous (il roule désormais aux USA) en se montrant le plus rapide des qualifications devant l’Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) et l’autre frère Lawrence, Hunter (Aus/Honda). Novice dans cet officieux championnat du monde par pays, Lucas Coenen (Husqvarna) n’a pu faire mieux que 21e.

Ce dimanche, la quête du prestigieux Trophée Chamberlain se disputera devant plus de 30.000 personnes. Emmenés par notre compatriote Roger De Coster, les Américains (Aaron Plessinger, R.J Hampshire et Christian Craig), tenants du titre, veulent s’imposer en Europe pour la première fois depuis 2011, mais l’Australie, avec les frangins Lawrence, et la France (Romain Febvre, Maxime Renaux et Tom Vialle), chez elle, sont favorites. Pour la petite histoire, les trois dernières éditions ont vu le pays organisateur l’emporter : les Pays-Bas en 2019, l’Italie en 2021 et les États-Unis l’an dernier pour un 23e titre. L’édition 2020 avait été annulée par la crise sanitaire.

Cinquième l’an dernier à Red Bud (USA) avec Jago Geerts, Jeremy Van Horebeek et Liam Everts, la Belgique a remporté le MX des Nations à 15 reprises, mais le dernier trophée date (déjà) d’il y a dix ans à Teutschenthal en 2013 avec Clément Desalle, Ken De Dycker et Jeremy Van Horebeek.

Ce dimanche, manche mixte MxGP/MX2 à 13h10 ; manche MX2/Open à 14h40 et manche MxGP/Open à 16h08.