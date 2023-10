Hypercar WEC 20

Penske Porsche 963

Jota Porsche 963

Proton Porsche 963

AF Corse Ferrari 499P

WRT BMW M V8

Prema Lamborghini SC63

Cadillac Racing Cadillac V Series-R

Peugeot Peugeot 9X8

Signatech Alpine A424

Toyota Gazoo Toyota GR010

Lloyd Vanwall Vanwall Vandervell 680

Vector Isotta Fraschini

GT3 WEC (20 ou 22)

WRT BMW M4

AF Corse Ferrari 296

Manthey Porsche

?? Mercedes AMG GT3 ?

Akka Lexus

Heart of Racing Aston Martin Vantage

D'Station Racing Aston Martin Vantage

Proton Ford Mustang

Iron Lynx Lamborghini Huracan

TF Racing Corvette Z06

United Autosports McLaren 720

?? Audi R8 LMS?

Invitation Le Mans (11)

1 Hypercar

-Au choix de l'IMSA

6 LMP2

-2 1ers ELMS 2023

-1er ELMS Pro-Am 2023

-1ers ELMS LMP3 2023

-1ers Asian Le Mans 2024

-1ers IMSA 2023

4 GT3

1ers ELMS 2023

1ers Imsa 2023

1ers ALMS 2024

1er Bronze GTWC 2023

LMP2 (Le Mans) 9 (ce qui avec les invitations ferait 15 LMP2)

United

Inter Europol

Duqueine

Cool

Panis

Idec

Algarve

DKR

Nielsen

On arrive donc certainement à 59 autos, mais il faudra sans doute rajouter quelques Hypercar pour Le Mans (une 3e Porsche officielle, une ou deux Cadillac, une Glickenhaus?). Voilà qui promet un beau casse-tête pour les membres du comité de sélection. Cela fait déjà quelques années qu'on le dit, mais passer à 64 ou 65 voitures admises au départ serait la meilleure solution pour un futur s'annonçant doré. Il y a clairement la place sur la piste de plus de 13 km et des solutions peuvent être trouvées pour rajouter quelques stands.