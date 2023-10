A 13 ans, Dries Van Langendonck est champion du monde de karting : "Mon prochain rêve ? Devenir pilote pro"

"C'est un rêve pour lequel j'ai beaucoup travaillé, nous a confié Dries qui a hérité de la passion de son papa Frank, lui-même ancien pilote de kart (Jos Verstappen était le préparateur de ses moteurs). J'ai débuté le kart à sept ans avec mon grand frère Tom. On a débuté chez Paul Lemmens (GKS) en Minimax. Puis je suis vite parti en Italie rouler en Mini 60 avec Birel Art. Avant de signer avec le team britannique Forza Racing."

"Mon pilote préféré est Max Verstappen. Car il est à moitié belge, mais aussi car il a la bonne mentalité agressive."

L'an dernier déjà il avait terminé 7e du Mondial à Sarno. Cette fois, parti 3e lors de la finale, il a porté ses attaques dès le début pour prendre les commandes dès le 2e tour et filer vers la gloire.

"Je suis très heureux bien sûr. On peut dire que cela a été le plus beau jour de ma vie jusqu'ici oui, explique-t-il avant de rentrer à la maison ce lundi. Depuis que je suis né, j'entends tourner des voitures au fond de mon jardin. On habite à Zolder avec vue sur la chicane Gilles Villeneuve depuis notre cuisine."

Neuf champions du monde de kart ont accédé à la F1 : les derniers se nomment Max Verstappen, Lando Norris et Logan Sargeant sacré en Junior en 2015. "Max est mon pilote préféré en F1 car il est à moitié Belge, mais aussi a la bonne mentalité. Il est agressif," souligne Dries.

Parti 3e, notre jeune compatriote a pris la tête dès le 2e tour. ©CIK

Maintenant qu'il a gagné la plus grande course dans sa discipline et sa catégorie, quel va être son prochain rêve ? "M'amuser en roulant. La F1 est peut-être un gros rêve. Mais je veux au moins devenir pilote professionnel."

L'an prochain, Dries Van Langendonck continuera à rouler en Junior jusqu'en août avant de passer en Senior en karting. La suite, c'est sans doute son manager, Gary Catt de la société Infinity Sports Management, qui le décidera...

Dries soulève le plus beau et le plus grand des trophées en karting. ©CIK

Ce mardi, Dries reprendra le chemin de l'école. "Mes professeurs me suivent et sont déjà bien au courant de la grande nouvelle," sourit celui qui a été le héros de Franciacorta et le sera encore ce mardi dans la cour de récréation de l'école A-Maze à Beverlo.

Comme souvent en karting, ce sont les papas qui veillent au grain, paient les factures, soutiennent leur progéniture et font office de chauffeur sur les week-ends de course. C'est le cas de Frank qui a refilé à ses deux fils le virus de la compétition. "Son frère Tom, un an plus âgé, a arrêté le kart l'an dernier car il est comme moi fou de camion. Je possède un centre de formation dans le domaine du transport, nous explique le fier papa qui a déjà mis son plus jeune fils Dries entre de bonnes mains. Je lui ai promis qu'il deviendrait pilote professionnel. Je ne sais pas encore comment on va y arriver mais certainement pas avec l'argent de la famille. C'est impossible pour nous de payer des saisons en voitures. Déjà en karting c'est dur car on se bat face à des milliardaires. J'ai demandé de l'aide à la fédération belge il y a un an et demi, mais je n'ai rien reçu. Ils m'ont répondu qu'ils aidaient déjà Thibaut Ramaeckers (ndlr : parti dixième de la même finale mondiale que Dries ce dimanche, il a été victime d'un accrochage dès le premier virage). J'ai contacté Richard Pex et il m'a répondu de revenir le voir quand on aurait un grand résultat. Finalement, on a trouvé un accord avec Gary Catt de la société Infinity Sports Management s'occupant notamment des carrières de George Russell et Logan Sargeant."

Au sommet avec le papa Frank qui a transmis à son fils Dries la passion du karting. ©CIK

On rajoutera aussi les noms de Charlie Eastwood, Olli Caldwell ou Ed Jones. Avec cette structure britannique, Dries Van Langendonck semble promis à un bel avenir. Même s'il faudra bien sûr confirmer et trouver un mécène ou les finances pour gravir les échelons en monoplace. En attendant, Dries restera encore en kart au moins un an ou deux. Un monde où les meilleurs pilotes engagés par des usines sont pros et payés dès l'âge de 15 ou16 ans.