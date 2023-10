Le calendrier de la D1 comporte sept manches bien réparties sur la saison: le Haspengouw, le Wallonie, le Sezoens, Ypres, l'Omloop, l'East Belgian et Spa, soit quatre épreuves sur deux jours et trois sur une seule journée.

En parallèle, sera mis sur pied un championnat D2 avec seulement des épreuves d'un jour. Mais hormis les Ardennes et sans doute Tielt (principale victime de la refonte car passé de D1 à D2), on ignore encore qui en fera partie. Peut-être Bertrix si cette épreuve a encore lieu et le Condroz avec visiblement deux demandes de dates (une en mai et l'autre en novembre) pour une épreuve moderne et l'autre historique genre Legend Boucles a-t-on appris de bonnes sources. Le South Belgian Rally sera remplacé par une Démo, tandis qu'Audenarde passe à la trappe.

Pour l'attribution du titre, les pilotes de D1 pourront marquer des points lors d'une épreuve de D2 désignée à l'avance (ils devront signaler avant le départ qu'ils veulent qu'elle compte pour leur championnat et n'auront donc qu'une chance de marquer en D2). Il y aura donc huit possibilités de scorer et on retiendra les six meilleurs résultats. Cela signifie qu'il y aura moyen d'être couronné en prenant part à six rallyes alors qu'on en comptait treize cette année, douze après l'annulation du Condroz. C'est un grand pas dans la bonne direction, celle de la réduction des coûts pour prétendre à la couronne en D1. Voilà qui promet de beaux plateaux et, on espère, une belle bagarre pour le sacre en 2024.