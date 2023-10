Les quatre règles à modifier pour que le WEC et Le Mans soient encore plus sportifs et attractifs

À lire aussi

Il reste cependant des choses à améliorer pour augmenter encore l'intérêt mais aussi l'équité sportive. Voici les quatre points essentiels qui, à notre avis, devraient changer dans un futur on espère le plus proche possible.

1) Equilibrer le poids des pilotes :

On a déjà évoqué ce sujet dans nos colonnes. Une majorité de pilotes et plusieurs constructeurs partagent notre avis. Dans toutes les disciplines du karting à la F1, le poids des voitures est calculé pilote à bord. Sauf en endurance, en WEC et en ELMS. Ce n'est pas normal. Comment la FIA qui dans certaines disciplines impose des "succès balast" ou règle la BOP (Balance de Performances) en ajoutant des lests de 5 et 10 kg peut-elle accepter des différences de 30 à plus de 40 kilos entre certains pilotes en championnat du monde d'endurance, que ce soit en GT ou en proto ? De l'avis même des ingénieurs engagés dans ces disciplines, le poids fait, selon les circuits et les voitures, une différence de 2 dixièmes par 10 kg au tour. Imaginez donc la différence entre un pilote de moins de 50 kg et un de plus de 85 ? Les poids plumes (souvent les petits) sont clairement avantagés. Et il y en a beaucoup parmi les pilotes très rapides : citons en vrac Charles Milesi, Nyck de Vries, Will Stevens, Kamui Kobayashi, Dries Vanthoor, Laurens Horr, Reshad De Gerus, Doriane Pin, Lilou Wadoux, Malte Jakobsen, Tom Blomqvist ou Robin Frijns.

Nouveau défi pour Stoffel Vandoorne qui embarque avec Peugeot dans l'aventure du WEC. Objectif commun: la victoire aux 24H du Mans 2024. ©Peugeot

Stoffel Vandoorne: "Je n'ai jamais disputé une qualif en LMP2 simplement car mon équipier Tom Blomqvist était 8 kg plus léger que moi"

"Même en karting loisirs, on parvient à régler ce problème en mettant du plomb aux pilotes les plus légers. Je suis sûr que la FIA peut régler ce problème au top de l'endurance," nous a récemment confié Jules Gounon.

En GT3 SRO, cela se règle avec un poids moyen par équipage. Un système que le WEC ne semble pas disposé à imposer. Pourquoi ?

On pourrait au moins commencer par exiger un poids minimum équivalent pour tous là où le moindre dixième compte, lors de la qualif. Ce serait très simple à mettre en oeuvre et nettement plus juste. "Je n'ai jamais disputé la qualif en LMP2 à l'époque Jota simplement car Tom Blomqvist était 8 kg plus léger que moi," nous a indiqué Stoffel Vandoorne. En espérant que ce ne soit pas encore le cas en 2024 avec Peugeot. C'est le talent qui doit faire la différence, pas le poids. Seuls les constructeurs possédant parmi leurs pointures des pilotes ultra-légers doivent être contre un changement de règlementation à ce niveau.

2) Scinder les GT3 en Pro et Pro-Am

Si l'on se réjouit de l'arrivée de la catégorie GT3 à la place du GTE-Am ce qui va permettre une plus grande diversité de marques (9 ou 10 dès 2024), on ne peut que regretter l'abandon de la catégorie Pro et que les GT3 ne rouleront qu'en version Pro-a-Am. Cela retire pas mal d'intérêt sportif à la discipline. On l'a vu cette année déjà au Mans et sur les autres courses du WEC. La Corvette a tourné autour de tout le monde non pas car elle était la meilleure mais bien car elle était pilotée par le meilleur pilote Bronze, l'Américain Ben Keating. Le problème est amplifié par les erreurs commises par le comité de catégorisation des pilotes désignant des "faux" Bronze. C'était le cas pour le Turc Yoluc cette année qui a survolé le LMP2 Am et dont la voiture a même gagné face aux pros. C'était prévisible et absurde. L'an prochain, on peut déjà vous annoncer que les teams qui engageront Hubert Haupt, Stéphane Lémeret, Stéphane Tribaudini ou Laurent Hurgon joueront devant. Aujourd'hui les meilleurs Bronze paient moins cher dans les meilleurs teams alors qu'à la base ils étaient censés financer une grande partie des voitures...

BMW vise un 25e succès aux 24H de Spa, Maxime Martin un deuxième et Valentino Rossi son premier. ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

On ne peut que regretter que le niveau des équipages GT3 sera bien plus relevé aux 24H du Nürburgring et de Spa avec des équipages 100% pros que lors de la plus grande course du monde. Car il ne faut pas se voiler la face : avec seulement deux voitures par marque, pas mal de teams seront semi-officiels avec une bonne aide du constructeur. Une fois encore, il serait très facile de remédier à cela et d'augmenter l'attrait du GT3 WEC. Comment ? En stipulant que parmi les deux voitures autorisées chaque marque doit engager un équipage Pro (avec maximum deux Platiniums, un Gold ou un Silver) et une Pro-Am avec un Gold, un Silver et un Bronze. On aurait donc dix GT3 Pro et autant en Pro-Am.

3) Interdire les Platinium en LMP2

Le LMP2 doit servir de tremplin vers l'Hypercar et non pas de seconde résidence pour des pilotes déjà payés et professionnels en Hypercar ou en GT. Au Mans et en European Le Mans Series, il faudrait désormais interdire les Nyck De Vries, Simon Pagenaud, Niklas Nielsen ou José-Maria Lopez dans la Division 2 des protos. Et permettre aux meilleurs Gold d'éclore en roulant dans de bonnes conditions grâce aux apports de pilotes Bronze fortunés. Les Platinium ne doivent pas être payés deux fois : par un constructeur et par des milliardaires souhaitant s'adjuger leurs services. Cela permettrait aux meilleurs Gold d'accéder plus facilement au statut de pro.

WRT est favorable à l'interdiction des pilotes Platiniums en LMP2 ©LPR PHOTOGRAPHY LUCIEN RENARD

4) Augmenter la capacité des stands au Mans

Voici un dernier point souvent débattu. Avec la configuration actuelle et l'arrivée du GT3, sélectionner seulement 62 voitures pour les 24H du Mans devient un véritable casse-tête. On aimerait à l'avenir pouvoir voir comme par le passé quelques voitures « exotiques » ne disputant que Le Mans comme la Nascar cette année qui a fait l'unanimité, mais aussi des plus petites équipes, parfois des nouvelles et non pas toujours les mêmes, demandant de moins gros budgets. Car aujourd'hui, difficile d'encore disputer Le Mans à moins de 200.000 euros. Et encore... La longueur du circuit (13 km) permettrait aisément d'accepter quelques voitures supplémentaires. Un projet d'allonger la pitlane du côté de Maison Blanche a été étudié. On souhaite qu'il aboutisse. Daytona, Spa et le Nürburgring accueillent ou peuvent accepter plus d'autos. Soixante-cinq ou septante places ne seraient pas de trop et trouveraient certainement acquéreurs dans les années à venir. Il doit être possible, avec un peu de bonne volonté et quelques travaux, d'accepter trois à huit bolides en plus. Cela n'enlèverait rien au prestige du Mans. Que du contraire... Et cela ôterait une grosse épine du pied du comité de sélection.