Bref, selon la FIA, j'ai le même niveau que Valentino Rossi !

Il n'est certes pas facile de répartir tous les pilotes du monde dans quatre catégories. Mais il y a tout de même des critères évidents et objectifs à respecter.

Bronze doit rester la catégorie des amateurs, des pilotes de plus de 55 ans disposant d'une certaine expérience et d'un certain palmarès, ou des gentlemen drivers de plus de 30 ans sans grand tableau de chasse ou expérience en sport automobile et qui ne sont pas des pilotes professionnels en puissance.

Platinium est la catégorie des pilotes professionnels, éventuellement soutenus par un constructeur, avec un gros palmarès international.

La plus grosse difficulté consiste aujourd'hui à différencier les Silver des Gold et des Bronze. Pour cela, il faut fixer des critères et surtout les respecter. Les pilotes de moins de 30 ans faisant des poles, signant des podiums internationaux, roulant en F3 ou en F2 doivent être automatiquement Gold et cela sans exception.

Or le comité de la FIA a tendance visiblement à plus tenir compte des résultats bruts que de la pointe de vitesse. En gros, si vous faites une mauvaise saison, si votre équipier est un gentleman et que vous ne parvenez pas à monter sur les podiums, vous pouvez demander à être rétrogradé ou vous ne monterez pas de catégorie, ce qui vous assurera une ou plusieurs bonnes saisons. Car un même pilote sera beaucoup plus demandé et roulera dans de bien meilleures conditions s'il est classé Silver au lieu de Gold, ou Bronze au lieu de Silver.

Une histoire belge...

Prenons le cas de trois Belges : Stéphane Lémeret, Sarah Bovy et, enfin, le nôtre.

Agé de 50 ans, le premier a encore gagné l'an dernier en GT4 à Francorchamps et roulé tout devant en Lamborghini Super Trofeo. Il est clairement encore rapide. Pourquoi l'avoir dès lors rétrogradé Bronze ? Un beau cadeau qui devrait permettre à notre excellent confrère de négocier de très bons volants l'an prochain, pourquoi pas en WEC où il pourrait donner du fil à retordre à l'Américain Ben Keating, référence de la catégorie. C'est pareil pour le Français Stéphane Tribaudini (40 ans, à une demie seconde en général du Platinium Yelmer Buurman en Super Trofeo) dont vous entendrez soudainement parler l'an prochain, le cas de Hubert Haupt étant plus compréhensible vu qu'il aura 55 ans en 2024.

A l'inverse, on a du mal à comprendre alors pourquoi les mêmes personnes ont décidé de faire passer Sarah Bovy Silver (et non pas par exemple Christian Ried), ce qui risque de compliquer la suite de la carrière de notre compatriote et de poser un gros souci aux Iron Dames qui n'ont du coup plus de pilote Bronze...

On serait d'accord que Sarah après trois ans monte de catégorie et se retrouve Silver, si du même coup on faisait sortir de cette catégorie tous ceux qui devraient passer Gold et passent entre les mailles du filet.

Venons-en au cas de Martin Businaro, votre serviteur. N'ayant jamais fait de compétition de karting (pas même en loisir), mon palmarès se résume à une trentaine de courses en Fun Cup (quelques podiums de classe), en BGDC (une titre de classe sur une Honda Civic) et en 2CV (deux podiums aux 24H).

Chronomètre à l'appui, je me débrouille bien, mais je suis loin d'être un "Top Gun" et ma progression depuis mes débuts fut assez laborieuse. Ayant 30 ans en octobre, j'ai soumis une demande de catégorisation pour 2024 afin d'être Bronze, ce qui est pour moi le statut le plus cohérent.

Et quelle ne fut pas ma surprise d'être classé pilote Silver ? Malgré un plaidoyer de 80 pages avec datas et chronos démontrant que ma place se situe en Bronze, la FIA refuse fermement et valide mon statut Silver.

Deux poids, deux mesures

Qui peut trouver logique que Sarah et moi nous retrouvons dans la même catégorie que le pilote montant sur les podiums de F2 Juan Manuel Correa, que notre jeune compatriote Amaury Cordeel (lui aussi en F2), que le récent vainqueur des 24H de Spa Timur Bogulavskiy, le pilote officiel BMW Valentino Rossi (déjà deux podiums absolus en GT World cette année), les leaders actuels de la Gold Cup Alberto Di Folco et Aurélien Panis Jr ou encore que l'ex-pilote Ferrari F1 Mika Salo ?

On recense au moins une vingtaine de pilotes Silver qui devraient être classés d'office Gold au vu de leur palmarès, leur statut de pilote pro ou leur pointe de vitesse : en vrac, on citera les noms de Basz, Bonduel, Breukers, Chovet, David, Ghiretti, Dickersson, Di Folco, Edgar, Leitch, Lindh, Maini, Manuel Maldonado, Sebastian Montoya, Nouet, Quinn, Pino (sur le podium du Mans en LMP2) ou Shields. Cela fait tout de même beaucoup d'erreurs...

Sans parler des filles qui vont aussi vite voire plus vite que certains Gold tels que Sophia Floersch, Doriane Pin ou Lilou Wadoux, soutenue par Ferrari. Cela fait-il partie du concept d'égalité des sexes que de favoriser les jeunes filles au détriment de leurs jeunes collègues masculins afin qu'elles gardent des bons volants et soient toujours courtisées et médiatisées par de grands constructeurs ou de gros mécènes-sponsors ?

Une chose est certaine : les résultats de 2024 seront fortement influencés par les erreurs de catégorisations du comité de la FIA. Car les teams les plus nantis n'attendent que cela et ne réquisitionnent pour gagner des courses que les meilleurs sous-gradés. Souvent au détriment de pilotes meilleurs qu'eux n'ayant pas réussi à "cacher" leur talent.

L'unique porte de sortie est SRO qui fait preuve d'une certaine ouverture sur la question. Les championnats de Stéphane Ratel n'étant pas estampillés FIA, l'organisation peut se donner le droit de monter ou descendre un pilote d'un grade. Mais cette mesure n'est qu'un répit d'un an dans de nombreux cas.

Un jeune "bronze étoile" avec une faible expérience débutant par exemple en GT4 retrouvera son statut Silver l'année suivante, peu importe sa pointe de vitesse. C'est le cas du Belge Florian Van Dooren, seulement 17 ans et issu de la Fun Cup mais qui sera Silver en 2024 après une demi-saison en FFSA GT4. Ayant exactement le même profil sportif que Van Dooren, Paul Theysgens a connu le même scénario en 2022. D'autres séries comme l'Alpine Europa Cup proposent par ailleurs leur propre classification.

En attendant, il est temps que le président Mohammed Ben Sulayem remette un peu d'ordre dans tout cela. Ou que l'on arrête carrément ces catégorisations absurdes et se limite à deux classes : Pro et Am. Car aujourd'hui on est loin de l'objectif initial, les meilleurs faux Bronze et faux Silver roulant dans d'excellentes conditions pour faire gagner les meilleurs teams en WEC, ELMS ou GT World. Souvent, ils se font remarquer, visent des victoires et des titres, alors qu'ils ont seulement été mal catégorisés...