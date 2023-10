Si les deux titres principaux GT3 combinant Sprint et Endurance ont déjà été attribués depuis Barcelone à la Mercedes de Rafaelle Marciello et Timur Boguslavskiy et au team français Akkodis ASP, la structure de Jérôme Policand, pas mal de lauriers restent encore à cueillir ce week-end.

C’est le cas notamment dans la Gold Cup combinée où nos trois équipes belges sont au coude à coude avec 198,5 points pour Audi Boutsen-VDS, 194,5 pour Audi ComToYou et 190 pour BMW WRT.

Du côté des pilotes, ce sont deux “Silver”, Alberto Di Folco et Aurélien Panis qui mènent le championnat “Gold” avec 173 unités devant un Gold (Nicolas Kruetten) et un Silver (Calan Williams) de chez WRT avec 162 points. Une preuve supplémentaire qu’il y a un souci dans les catégories et les catégorisations des pilotes.

Au niveau du championnat Sprint, c’est nettement plus serré entre Akkodis (89,5), WRT (86,5) et Trésor Attempto (81).

Chez les pilotes, Charles Weerts et Dries Vanthoor, handicapés par la perte de points à Misano suite à un souci au pitstop, peuvent encore briguer une quatrième couronne mondiale consécutive. Nos compatriotes comptent 14,5 points de retard sur la paire Marciello-Boguslavskiy alors qu’il en reste 34 à distribuer lors des deux dernières manches d’une heure. C’est donc clairement encore jouable. D’autant que leurs équipiers Maxime Martin et Valentino Rossi seront éventuellement là pour leur donner un coup de mains.

Cela se joue également entre équipes belges chez les teams avec cette fois un bel avantage pour Boutsen VDS (104,5) face à WRT (88) et ComToYou (78,5).

Enfin chez les pilotes “Gold”, une fois encore les deux Silver Di Folco-Panis (qui resteront Silver en 2024 !) sont devant avec 90 points contre 84 à Williams-Kruetten et 75,5 à Finlay Hutchinson et notre compatriote Gilles Magnus.

Quoi qu’il arrive, on entendra donc résonner la Brabançonne dans les dunes néerlandaises ces samedi et dimanche avec, peut-être, quatre nouveaux titres pour nos pilotes et teams de GT3.