À l’entraînement chez WRT avec les champions des “pitstops”

S’ils sont douze en Formule Un, trois par roues, le règlement du championnat du monde GT Sprint n’en autorise que deux pour remplacer quatre roues pesant entre 20 (à l’avant) et 22 kilos (à l’arrière) chaussées de pneus slicks (il faut compter encore deux kilos de plus pour les gommes pluie). C’est dire si l’épreuve est éprouvante, physiquement mais aussi mentalement, pour des gaillards franchement costauds qui peuvent clairement faire perdre mais souvent gagner la course à leur voiture et leurs pilotes. Un peu comme un gardien de but peut offrir la victoire à son équipe en arrêtant un pénalty.

"Tous les détails ont leur importance dans ce ballet bien orchestré"

Impressionnés par leur boulot quand ils ont offert la victoire à la M4 n°32 de Charles Weerts et Dries Vanthoor lors de l’avant-dernière manche du championnat sprint de Valencia, nous avons rencontré le Français Alexandre Riquier (36 ans, 1,95 m, 105 kg) et le Portugais Gil Botelho (37 ans, 1,80 m, 84 kg) lors de leur entraînement quotidien à l’atelier WRT à Baudour.

Un ballet bien orchestré ©Bernard Demoulin

”On bosse ensemble depuis six ans et on a acquis des automatismes, confie le géant Alex, ancien joueur de rugby soignant sa condition en pratiquant régulièrement la course à pied. Gil est toujours à ma gauche et on ne se gêne jamais. On a mis au point un ballet savamment orchestré et répété quasi toutes les fins de journées dans un emplacement et avec une voiture spécialement dédiée à cet effet. On reproduit à l’atelier les conditions de course. Par exemple, le sens de rotation n’est évidemment pas le même si vous êtes dans la pitlane à Francorchamps ou à Nogaro. Rien n’est laissé au hasard. Tous les détails sont soignés et ont leur importance : les jantes et la manière dont on va les attraper, la position de départ des pneumatiques préchauffés à 80 degrés, le tuyau et la prise air-jack pour soulever et descendre la voiture sur vérins pneumatiques (on a fait homologuer un nouveau système pour BMW car celui utilisé avec Audi était plus efficace et donc rapide), la position et l’attention du pilote sortant qui ne doit pas obstruer notre passage, la puissance du pistolet pour serrer l’écrou central.”

Un véritable championnat pour les mécanos

Lors des trois dernières saisons, Audi WRT a remporté à trois reprises le championnat du monde Sprint avec Dries et Charles. Mais Alex et Gil ont aussi remporté à trois reprises le “Pitstop Challenge Championship”, un véritable championnat des changeurs de roues avec des points attribués à chaque course. Une compétition remportée sept fois sur dix par WRT depuis 2013.

De cinquième à premier à Valencia grâce à un pitstop éclair de 16 secondes. ©WRT

”Avant les deux dernières courses de Zandvoort de ce week-end, nous possédons 9 points d’avance sur ComToYou avec des anciens de chez nous, tout va se jouer là-bas pour un nouveau titre, s’exclame Alexandre, motivé comme pas deux. Plus pour l’honneur de contribuer aux bons résultats de l’équipe que pour le chèque de 5 000 euros pour les champions. Même si avec les primes par course de SRO et du team WRT, cela nous fait un bon treizième mois, sourit-il en précisant. Mais on partage avec les autres mécaniciens participant aux pitstops. Le responsable du air-jack mais aussi le lolipoman, le responsable à la sucette chargé de faire repartir la voiture. Eux aussi ont du stress.”

"Notre record: 15 secondes avec l'Audi, une de plus avec la M4 plus longue et large"

Une pression qu’il faut savoir gérer… “Certains sont très bons à l’entraînement, mais perdent leurs moyens dès qu’on est en course à cause du stress ou car ils veulent se précipiter. Il est clair qu’on est parfois une seconde moins vite en conditions réelles car ce n’est pas statique, la voiture arrive en roulant, les freins et les pneus sont chauds, les pilotes rentrent et sortent de l’auto. Mais nous sommes excités par cet enjeu, cette lourde responsabilité. On aime l’adrénaline, la compétition.”

Record ? “À l’entraînement 15 secondes avec l’Audi et seize cette année avec la nouvelle M4 qui est plus large et plus longue de 50 cm. Il y a donc plus de distance à parcourir avec les deux roues en mains. On l’a fait en seize secondes à Valencia. Mais pour le pitstop challenge, le temps retenu est celui entre l’entrée et la sortie de la pitlane. Il faut donc aussi que les pilotes entrant et sortant respectent bien la limitation de vitesse et que l’ensemble du pitstop se passe bien. Il n’est pas toujours évident pour les pilotes non habitués de se détacher et de refixer le harnais sans aide en moins de 16 secondes. Pour les aider, on a placé des élastiques sur les ceintures des jambes et des aimants au plafond pour retenir les fixations de bretelles.”

"Il y a beaucoup de pression. On peut faire gagner mais aussi perdre son auto."

Ce qui a permis à leur voiture de passer de la 5e à la 1re place ! “Oui on était particulièrement heureux ce jour-là, nous raconte Alex gardant en mémoire un “pitstop” cauchemardesque à Misano. Là-bas, j’ai fait perdre mon équipage. L’écrou est tombé de mes mains. On a perdu plusieurs secondes et la course. Heureusement c’est la voiture soeur de Valentino Rossi et Maxime Martin qui s’est imposée mais j’étais tout de même très fâché et déçu. Mais personne ne m’a rien reproché. Nous sommes des êtres humains. Cela peut arriver à tout le monde. Vincent, Dries et Charles m’ont consolé. On perd et on gagne ensemble.”

Il n'y a pas que les pilotes et les voitures qui volent chez WRT. Les mécaniciens chargés des pitstops aussi! ©WRT

Mais, on le sait, c’est devenu une spécialité du team WRT, tant en GT qu’en WEC avec les LMP2, de gagner du temps et des places lors des arrêts au stand. Une fierté pour Vincent et ses “Top Guns” courtisés par les autres équipes et pilotes qui ont bien du mal à rivaliser avec ses “Speedy Gonzales” des pitstops. “Oui, on a déjà essayé de nous débaucher, se marre Alexandre. Mais on reste fidèles à WRT. On est bien ici. Notre travail est reconnu.”

Maux de dos et tendinites

Un job dur. Car avant et après les deux pitstops (ils s’occupent de deux voitures), ils sont aussi mécaniciens sur la BMW n°32. “On prend juste un peu de temps pour s’échauffer avant car le dos notamment trinque pas mal. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Geoffroy a dû arrêter. J’ai aussi souffert à une époque d’une tendinite au poignet à cause de la force du pistolet. On a dû trouver un gun moins puissant.”

Il y a bien sûr un second duo chez WRT qui engage quatre autos en sprint. “Il serait quasi impossible de changer les pneus de quatre voitures en dix minutes. Ou alors en étant nettement moins performant. On en fait deux et il faut un minimum d’une minute entre chacune. Impossible de faire rentrer deux voitures en même temps comme en F1. On ferait perdre trop de temps à la seconde car il faut préparer les pneus. Il y a évidemment une émulation avec le second tandem. Mais pas de rivalité.”

Il y a aussi des GT3 plus faciles que d’autres pour les changements de pneus : “L’Audi est plus facile car plus courte. Il y a par contre plus de place au niveau du passage de roues sur la Béhème. Les pires sont les McLaren et les Ferrari.”

De quoi expliquer des écarts parfois importants alors qu’en piste tout le monde se bat à coups de dixièmes de secondes. “Surtout en début de saison car on arrive souvent mieux entraînés que nos collègues. L’hiver, on est là à répéter les mouvements ici.”

Une question d’entraînement, de motivation et de souci du détail, la marque de fabrique de BM… WRT !

150 kg sur le capot de la BMW Schnitzer

Les changements de roues se font souvent dans des moments de tension, avec parfois une pitlane encombrée avec 30 à 40 voitures lors des sprints. Heureusement, elles rentrent très rarement toutes ensemble, mais parfois il y a tout de même embouteillage ce qui peut demander un certain sens de l’improvisation… “Aux 8H de Kyalami il y a deux ans avec l’Audi, la M6 de Schnitzer est rentrée en même temps que nous et s’est collée à notre R8. Il n’y avait pas moyen de passer avec les roues. Je n’ai pas hésité une demi-seconde et j’ai escaladé le capot avant de la Béhème pour passer, se marre Alexandre. Une masse de 150 kilos à laquelle l’Allemande a résisté. BMW c’est du solide. Ils n’ont pas rouspété car ils étaient en tort.”

”Un rêve ? La Nascar”

Les deux hommes travaillant en binôme ont tout gagné ou presque ensemble. Excepté les 24H de Francorchamps. Mais aujourd’hui, en endurance, il y a un temps minimum d’arrêt et dès lors il n’y a plus lieu de trop se presser”, explique Gil. “Dommage car à l’époque, vers 2015 quand le règlement était différent, il n’était pas rare qu’on gagne 15 secondes sur nos concurrents lors des pitstops.” Un rêve encore ? “Travailler en Nascar aux États-Unis. Là-bas, les changements de roues sont encore plus rapides, mais le règlement est différent.”

Vincent Vosse : “La leçon de Phoenix”

Assistant fièrement aux répétitions de pitstops, un œil sur sa montre, le patron Vincent Vosse voue un grand respect pour ses mécaniciens : “Les pitstops me passionnent. Cela demande beaucoup d’entraînement et de préparation. Je me souviendrai toujours de l’édition 2011 des 24H de Spa. Nous étions à côté du stand de l’Audi Phoenix, notre grande concurrente. Le docteur Ullrich était présent et lors d’un pitstop, nos deux R8 sont rentrées simultanément. Et la Phoenix est repartie cinq secondes avant la nôtre… Je n’étais pas très heureux. J’ai retenu la leçon et lors du débriefing de fin d’année, on savait sur quoi on pouvait s’améliorer. Et dès 2012, on est devenus les meilleurs dans ce domaine. Avoir un beau stand et effectuer de bons ravitaillements sont deux choses que l’on voit directement. Et donne une bonne image à votre team. C’est plus visible que si vous vous trompez d’un demi-degré d’angle d’aileron.”