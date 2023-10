Belcar : PK Carsport revient de loin

Le Belcar a vécu sa finale 2023 avec une course de 125 minutes disputée à Zolder. La dernière victoire de l'année est revenue à Jan Lauryssen qui pilotait en solitaire une Porsche 911 engagée par Q1-Trackracing. Il a devancé d'un tour l'Audi R8 GT2 N°1 PK Carsport pilotée par Peter Guelinckx, Bert et Stienes Longin. Les trois pilotes décrochent le titre 2023. Ce fut un week-end compliqué pour cet équipage qui a notamment été impliqué dans un accident lors des essais. Koen Wauters et Jos Menten (Porsche) complètent le podium. Victoires Mercedes, Cupra et BMW respectivement en GTB, TA et TB.