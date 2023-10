En Gold Cup, on a dans l'immédiat annoncé que WRT avait coiffé la couronne en Gold Cup à l'issue d'une folle cavalcade de ses jeunes loups Niklas Krütten et Callan Williams. Mais son duo-phare composé d'Aurélien Panis et Alberto di Folco a bien été battu sur-le-fil par le tandem germano-australien au classement des pilotes, l'écurie Boutsen VDS a bel et bien été sacrée chez les teams. Il s'en est néanmoins fallu de peu. Le team d'Olivier Lainé ne devance les hommes de Vincent Vosse que pour... trois points au classement général et neuf points au classement sprint. Une belle récompense pour le team wavrien qui avait déjà goûté au champagne d'un titre, notamment en TCR Benelux avec Stéphane Lémeret et Benjamin Lessennes ou encore avec Sébastien Ugeux en Procar au début du millénaire. L'association avec Marc Van der Straten a assurément permis à l'ex-équipe L.O Racing de monter en grade et n'est appelée qu'à monter en puissance en 2024.

Chez WRT, on est vaincu avec les honneurs avec une deuxième place chez les équipes. Pour sa der avec Audi, Comtoyou a limité la casse aux Pays-Bas. Le team du duo Baert-Verbist repart avec la 3e place finale en Gold et un Top 5 absolu. Histoire d'aborder le chapitre Aston Martin avec le moral gonflé à bloc.