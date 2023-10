GTWC Sprint : Drudi-Feller champions dans la controverse, WRT arrache un titre... à Boutsen VDS

Lors du premier passage au Hans Enrst Bocht, Bogulavskiy était envoyé en toupie par... l'autre Audi du Tresor Attempto, la N°99 pilotée par le jeune Lorenzo Patrese. La Mercedes au milieu du jeu de quilles était ensuite harponnée par plusieurs voitures n'ayant rien demandé, dont l'Audi R8 N°12 Comtoyou Racing de Nicolas Baert. Pour Bogylavskiy, Marciello et les hommes de Jérôme Policand, la déception est énorme, eux qui étaient annoncés comme les favoris pour le titre en Sprint.

À compter de ce moment, Drudi et Feller étaient assurés du titre. L'Italien et le Suisse ont tenu à célébrer leur couronne par une victoire sans discussion après que l'Audi noire et orange ait pris la tête en deuxième partie d'épreuve. "Nous aurions préféré être champions autrement", admet Drudi, quelque peu gêné.

WRT sauve l'honneur

Remontés depuis la sixième place, Dries Vanthoor et Charles Weerts terminent 2e sur la meilleure BMW M4 WRT. Mais le duo belge, 3e du championnat, est sous investigation pour avoir dépassé avant la ligne de départ lors d'une relance Safety Car. L'autre équipage WRT les accompagnant sur le podium, Calan Williams et Niklas Krütten, ont en revanche signé le hold-up, soufflant le titre en Gold Cup au duo-phare du Boutsen VDS, Aurélien Panis et Alberto di Folco. WRT est par ailleurs sacré chez les teams. L'Australien et l'Allemand sont par ailleurs champions absolus en Gold Cup, séries Endurance et Sprint confondues.

Après avoir mené une bonne partie de la course entre les mains de Maxime Martin, la BMW M4 N°46 WRT a rallié l'arrivée au septième rang aux mains de Valentino Rossi, non sans l'une ou l'autre incursion dans les graviers. Le duo belge-italien finit 5e du championnat Pro.

Onzième place absolue et deuxième place en Gold Cup pour l'Audi R8 N°21 Comtoyou de Gilles Magnus et Finlay Hutchinson qui termine par ailleurs troisième au championnat dans cette catégorie. L'Anversois et l'Ecossais ont devancé l'autre Audi Comtoyou de Lucas Légeret et Christopher Haase, et la BMW WRT N°31 des Français Simmenauer-Neubauer. Top 15 général et troisième place en Gold pour le duo Panis-di Folco sur l'Audi R8 N°9 Boutsen VDS.