24H2CV : Une 38e édition difficile attend 120 chevronnées

Chaque année, les mêmes remarques reviennent et nombreux sont ceux qui espèrent que le rapport de forces s'équilibrera au cours des prochaines années, pour peu que les cerveaux pensants de la 2CV Racing Cup mettent absolument tout en oeuvre, d'un point de vue financier, technique ou sportif, pour faire sortir de nombreuses machines dormant dans des garages ou convaincre des écuries à construire des nouvelles. Car ces deux-poils sont incroyablement amusantes à piloter et plus véloces qu'on ne peut l'imaginer. Avec un coût horaire entre 300 et 500€ par heure, on peut difficilement faire plus démocratique en course nationale. D'autant que ces 2CV, véritables protos, présentent des looks et des décos assez ravageurs pour la plupart.

Bien malin celui qui pourra désigner le vainqueur, même si la formation tenante du titre CGS-Racingteam a sorti une carte-maîtresse en la personne de Nick Catsburg, pilote officiel Corvette. Mais les écuries Golden Horse, JMCE, RTA, Seventeen, WAMB Racing, P4M ou encore Trapanelle ont également de solides arguments à faire valoir. Le juge de paix final sera la météo puisque la pluie devrait pimenter les débats, notamment pendant la très longue nuit de ces 24 Heures atypiques.

Le départ des 24H2CV 2023 sera donné ce samedi à 17H.