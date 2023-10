Vers 11 heures, deux commissaires de piste étaient happés en conséquence de deux incidents consécutifs au niveau du virage de Stavelot. Grièvement blessés, les deux malheureux étaient rapidement pris en charge et transférés dans des hôpitaux de la région tandis que la course était interrompue au drapeau rouge, le parquet descendant pour effectuer son investigation. Les devoirs d'enquête permettront d'apporter un éclairage sur les circonstances de ce déplorable accident.

Accepter le danger

On ne répète jamais assez que les commissaires de piste sont les anges gardiens des pilotes. Sans ces bénévoles, pas de course. Un accident impliquant l'un d'entre eux est toujours une crève-coeur. Mais comme pour les pilotes, il y a inévitablement une prise de risque assumée pour les hommes en orange fluo. Comme nous avait confié l'un d'entre eux, Loïc Clarino, il y a peu : "Nous devons accepter de faire face au danger. Ou sinon, autant rester chez soi".

Les résultats sont naturellement devenus bien futiles au vu de l'épilogue de cette 38ème édition. À l'issue d'un duel haletant avec l'écurie tenante du titre CGS-Racing emmenée par Nick Catsburg, le team Golden Horse a décroché sa première victoire aux 24H avec le trio Blaise-Piette-Dupont, et ce malgré un moteur manquant quelque peu de punch. 35 secondes séparaient les deux Deuches quand le classement final était entériné.

La victoire en C1 est revenue aux FunCupiens Donniacuo, Tourneur et Bever, associés à Soussan et Bender, sur la monture du KG by Beaufort.